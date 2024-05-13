我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

油價已是全國最貴 加州7月1日起油稅又將提升

家用電話被淘汰？35%加州人還在使用

享受遊艇體驗 富豪以租代買

編譯林奇賢／綜合報導

出於對地緣政治和全球衝突的擔憂，超級富豪可能避免直接購買豪華遊艇，但他們找到另一個方式來享受海上奢華體驗：承租一艘大型豪華遊艇，享受奢華的海上體驗。

彭博資訊報導，專門從事豪華遊艇銷售和租賃的跨國公司IYC指出，自2020年以來，長度超過50公尺的遊艇總租賃天數有所增加。去年以60~70公尺的遊艇租賃的增幅最大，達到10%，而長度較短的遊艇受歡迎程度不如以往。

IYC執行長索洛說，他看到更多顧客願意付更多錢，享受最高級的海上體驗，例如他們最多會花費40%的包船預付款（APA），涵蓋餐飲、服務等船上的費用；相較下，標準方案的APA是總租金的30%。

索洛也說，新客戶「有興趣的是較大的遊艇」，相比較小的船隻，這些大船更能保障隱私，設備更好，船員也更多。過去三年，在大型遊艇的類別出現更多選擇，也對訂單成長帶來貢獻。

這個現象似乎和超級精品品牌不畏整體產業放緩的趨勢，不謀而合。例如，愛馬仕觀察到中國大陸買家對該公司的商品掃貨，愛馬仕的客群通常是最富裕的人，使其在充滿挑戰的精品市場中更具韌性。

與此同時，超級遊艇時報先前的報導說，超級遊艇（通常被定義為超過30公尺的船隻）銷售正在下降，2023年較2022年萎縮了20%，從2021年大幅下降。2021年時，許多富豪花大錢買船以安全的方式旅行。

租金

上一則

大廠轉進 美中晶片戰大馬得利

下一則

科技巨頭搶進東南亞

延伸閱讀

日本熊本縣新任知事：全力爭取台積電設立第3座晶圓廠

日本熊本縣新任知事：全力爭取台積電設立第3座晶圓廠
盼夏天到台灣總部拜會 熊本縣新任知事：爭取台積電設立第三座晶圓廠

盼夏天到台灣總部拜會 熊本縣新任知事：爭取台積電設立第三座晶圓廠
賴清德國宴菜色公布 融合台灣5大族群美食

賴清德國宴菜色公布 融合台灣5大族群美食
鋒面解渴 日月潭蓄水率升至96％ 遊湖碼頭迎客

鋒面解渴 日月潭蓄水率升至96％ 遊湖碼頭迎客

熱門新聞

美國海鮮連鎖店紅龍蝦（Red Lobster）已考慮聲請破產，因為自從去年菜單上擺出20美元「鮮蝦無限供應」選項後，吸引太多食客前來挑戰，落得虧損下場。（美聯社）

吃到飽餐廳為何有的破產有的賺翻？懂不懂「K型經濟」差很大

2024-05-07 07:08
巴菲特旗下波克夏公司3月底現金水位升至1890億美元的創紀錄水準。(路透)

波克夏現金水位創新高 分析：巴菲特看空股市 等大跌30%再出手

2024-05-05 21:17
中國人民幣存款4月大減人民幣4兆元。（美聯社）

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

2024-05-12 10:17
特斯拉執行長馬斯克2023年5月訪北京時，特斯拉高級副總裁朱曉彤（圖最右者）與副總裁陶琳（右二）陪同。(路透)

馬斯克急調救火員朱曉彤返中國 力阻特斯拉市占流失

2024-05-07 22:00
南韓難以打破低出生率的困境，到2044年人口預估將劇減近1,000萬人。 （美聯社）

低出生率依舊無解 這國20年內勞動人口恐銳減近千萬

2024-05-06 08:20
母親節前夕，五位經濟學家分享媽媽給她們最棒的財務忠告，這些叮嚀讓她們受用一輩子。路透

聽媽的話受用一生 5經濟學家分享母親財務智慧

2024-05-11 12:48

超人氣

更多 >
紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親

紐約皮帶勒頸強暴犯落網 舉報人是他親生母親
存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元

存款去哪兒了？中國人民幣存款4月大減4兆元
12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲

12星座「只顧自己」排行 水瓶不理會他人、這星座永遠隨心所欲
南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫

南加華人愛逛的商場 5蒙面歹徒持槍闖入瘋狂洗劫
川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光

川普爆欠稅超過1億元 避稅手法曝光