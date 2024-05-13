享受遊艇體驗 富豪以租代買

出於對地緣政治和全球衝突的擔憂，超級富豪可能避免直接購買豪華遊艇，但他們找到另一個方式來享受海上奢華體驗：承租一艘大型豪華遊艇，享受奢華的海上體驗。

彭博資訊報導，專門從事豪華遊艇銷售和租賃的跨國公司IYC指出，自2020年以來，長度超過50公尺的遊艇總租賃天數有所增加。去年以60~70公尺的遊艇租賃的增幅最大，達到10%，而長度較短的遊艇受歡迎程度不如以往。

IYC執行長索洛說，他看到更多顧客願意付更多錢，享受最高級的海上體驗，例如他們最多會花費40%的包船預付款（APA），涵蓋餐飲、服務等船上的費用；相較下，標準方案的APA是總租金 的30%。

索洛也說，新客戶「有興趣的是較大的遊艇」，相比較小的船隻，這些大船更能保障隱私，設備更好，船員也更多。過去三年，在大型遊艇的類別出現更多選擇，也對訂單成長帶來貢獻。

這個現象似乎和超級精品品牌不畏整體產業放緩的趨勢，不謀而合。例如，愛馬仕觀察到中國大陸買家對該公司的商品掃貨，愛馬仕的客群通常是最富裕的人，使其在充滿挑戰的精品市場中更具韌性。

與此同時，超級遊艇時報先前的報導說，超級遊艇（通常被定義為超過30公尺的船隻）銷售正在下降，2023年較2022年萎縮了20%，從2021年大幅下降。2021年時，許多富豪花大錢買船以安全的方式旅行。