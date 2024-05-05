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習近平到訪之際 法國化妝品業尋求中國撤銷進口規定

中央社／台北5日電
外媒報導，中國國家主席習近平即將到訪之際，法國化妝品業者尋求中國撤銷相關進口規定，這些規定讓法國業者擔心，智慧財產權有落入中國手中之虞。（新華社）
外媒報導，中國國家主席習近平即將到訪之際，法國化妝品業者尋求中國撤銷相關進口規定，這些規定讓法國業者擔心，智慧財產權有落入中國手中之虞。（新華社）

外媒報導，中國國家主席習近平到訪之際，法國化妝品業者尋求中國撤銷相關進口規定，這些規定讓法國業者擔心，智慧財產權有落入中國手中之虞。

習近平5至10日率團出訪法國、塞爾維亞及匈牙利3個歐洲國家，這是習近平5年來首次訪問歐洲，預計6日在巴黎與法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）及歐洲聯盟執行委員會（European Commission）主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行三邊會談，也將與馬克宏單獨會面。

美國之音中文網今天報導，除了陷入緊張的雙邊貿易關係，以及歐盟威脅向中國電動汽車和綠色能源產業徵收關稅等議題，包括唇膏和香水在內的化妝品相關規定協議，可能是中法之間討論焦點之一。

報導說，馬克宏辦公室在會談前指出，化妝品會是「極大關注」的一項議題，法方尋求「找到一個也保護我們公司利益的解決方法」。

法國是全球領先的化妝品出口國，去年向中國出口近20億歐元（約21.5億美元）的化妝和護膚產品，重要性僅次於航空產品。

據表示，北京新的安全規定，將對法國與中國間的化妝品貿易構成威脅。這項新規定預計明年生效。

報導說，根據規定，2025年5月開始，化妝品出口商必須與北京分享生產程序的詳細資訊，並允許中國檢察員進入工廠。此事引發法國業者擔憂喪失對於智慧財產權的控制。

雙方去年曾談判建議，法國當局將負責保證一些出口產品的安全，不需中國進行檢查。

據指出，法國將允許對中國的一些產品採取類似措施，但不清楚涵蓋哪些範圍。

法國化妝品製造商聯盟（FEBEA）秘書長季夏（Emmanuel Guichard）說，「這種互惠將確保中國消費者享有最高的安全標準」，並說這項計畫可能在習近平和馬克宏的會談中正式確定。

法國化妝品製造商聯盟成員包括萊雅集團（L'Oreal）、LVMH集團和Coty。

根據協議，法國消費者和反欺詐監管機構（DGCCRF）將確保一些符合「白名單」資格的法國製造商的安全。

報導表示，法國消費者和反欺詐監管機構3日在近期的活動報告中說，該機構2023年12月與中國國家藥品監督管理局首次舉行了法國化妝品對中國出口認證會議。

中國國家藥監局4月22日在官網發布「優化化妝品安全評估管理若干措施」。報導指出，中國將逐步構建面向全行業的化妝品原料數據共享平台。若能實現，巨大的原料毒理數據缺口難題或許將逐步獲得解決。

馬克宏 習近平 歐盟

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