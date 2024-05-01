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比特幣摜破6萬美元 4月來崩跌16%是被這個因素拖累

編譯葉亭均／綜合外電
比特幣4月以來累計大跌近16%，是自加密貨幣交易所FTX在2022年11月倒閉以來最差的單月表現。(路透)
比特幣4月以來累計大跌近16%，是自加密貨幣交易所FTX在2022年11月倒閉以來最差的單月表現。(路透)

比特幣4月以來累計大跌近16%，是自加密貨幣交易所FTX在2022年11月倒閉以來最差的單月表現，這凸顯出美國可能將利率維持在高檔更久的展望，正為加密貨幣市場帶來壓力。

比特幣4月大跌近16%，5月1日盤中已跌破6萬美元大關，報59,936.20美元，此前24小時重挫5%。先前，美國在1月核准多檔現貨比特幣ETF上市，掀起交易狂潮，將比特幣價格在3月拱上接近74,000美元的歷史高點。這股狂潮目前顯然已消退。

比特幣和以太幣ETF周二在香港上市，也未能帶來動力。根據彭博行業研究的數據，在香港上市的這六款產品首日交易額為1,270萬美元，雖然在當地相當可觀，但低於同類產品1月在美國上市時的46億美元成交量。

愈來愈多理由顯示聯準會（Fed）會在周三結束決策會議後，發出延後降息的訊號。舉例來說，包括勞動力成本上升在內的最新美國經濟數據，為通膨壓力維持高檔增添證據。被視為貸款人真正融資成本的實質殖利率正在攀高，這對數位貨幣這類投機性資產構成艱困環境。

Pepperstone集團研究主管Chris Weston在一份報告表示，近期美國公債殖利率和實質利率走高，「對黃金、比特幣和美國股市來說是有毒的」。

根據彭博資訊彙編的數據，在截至4月29日止的過去一個月，十多檔美國現貨比特幣ETF合計淨流出1.82億美元資金，逆轉3月時淨流入46億美元資金的局面。

Coinfund常務合夥人金斯（Seth Ginns）表示：「ETF創造出一種廣受歡迎的新參與管道，受歡迎的程度比預期還該。這導致比特幣上漲非常快，漲得比預期還高。」

比特幣的區塊鏈網絡上月也經歷了四年一度的挖礦獎勵減半，也就是新的比特幣供應會減少，這被一些分析師視為是看漲的序曲。然而迄今，這樣的新幣供應縮減並沒有如預期般大幅提振幣價。

Fineqia International研究分析師格雷科（Matteo Greco）表示：「近期的下跌可被歸因於在2022年與2023年低迷期間進場的投資人擴大獲利了結，而且在2024年頭幾周進場的投資人見到他們的（ETF）股價大漲，也進行獲利了結。」

比特幣 殖利率 貨幣

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