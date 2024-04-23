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傳南韓軍方擬禁用iPhone「但不禁止三星電子手機」 原因曝光

編譯林聰毅／綜合外電
韓媒引述軍方消息人士報導，南韓軍方因為日益擔心錄音可能洩露敏感訊息，正考慮在軍事建築內全面禁止使用iPhone。（路透）
韓媒引述軍方消息人士報導，南韓軍方因為日益擔心錄音可能洩露敏感訊息，正考慮在軍事建築內全面禁止使用iPhone。（路透）

韓國前鋒報（The Korea Herald）23日引據多名軍方消息人士報導，由於南韓軍方日益擔心錄音可能洩露敏感訊息，目前正考慮在軍事建築內全面禁止使用iPhone

一群不願透露姓名的高階軍官表示，空軍總部11日在軍方內部網路伺服器上發布一份內部公告，指示6月1日起全面禁止任何能夠錄音的設備、以及不允許第三方應用程式（App）控制內有功能的設備，iPhone也被列入受管制的裝置。

這份文件表示，在軍隊禁止使用iPhone的決定，是由位於忠清南道雞龍台的陸海空軍聯合基金舉行的聯席會議所決定。被禁止的設備還包括所有類型的智慧手表和可穿戴裝置。

該文件也明確指出「將完全禁止攜帶iPhone」，但消息人士說，Android系統的智慧手機（主要是三星電子的智慧手機）將不受禁令約束。

目前，光是雞龍台防衛中心就有約1萬名人員執勤，包括約6,000名軍官。報導說，如果這項禁令擴大到所有下屬單位，將影響近50萬名軍人。

報導也指出，南韓軍方會特別禁止iPhone，但不禁止三星電子Galaxy系列等Android智慧手機，據悉是因為iPhone未能完全遵循國防行動安全App規定的限制。國防行動安全App是一款南韓軍方操作的行動裝置管理App，啟動時會開始限制智慧手機的多項功能，包括相機、Wi-Fi、網路共享、USB功能和麥克風，但蘋果不允許第三方App控制iPhone的內有功能（相機除外）。

iPhone App 南韓

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