微軟加碼日本 擴AI研發

全球雲端運算市場。（資料來源:Canalys、日經新聞網站）

微軟 公司9日宣布，未來兩年將在日本 投資29億美元，擴大在當地的雲端以及人工智慧（AI ）的基礎設施，將提供AI技術訓練，並成立研發機構，回應東京當局推動國內AI運算能力與強化「資訊主權」的政策目標。

日經新聞報導，微軟宣布這起46年來在日本最大規模投資計畫的同時，日本首相岸田文雄正在美國進行國是訪問，而微軟總裁史密斯（Brad Smith）在計畫宣布前接受日經獨家專訪，表示對各國政府而言，引進AI並投資本地相關技術能力，已成「關鍵的優先政策」。

微軟將在日本東部和西部兩個現有設施安裝先進AI半導體，也預計宣布AI相關的人才再訓練計畫，預計三年內培訓300萬名員工；此外，也將在東京設立新實驗室，進行機器人技術和AI的研發工作。

微軟亞洲研究院（MSRA）將負責成立機器人技術和AI研發的實驗室，並提供15億日圓（990萬美元）給東京大學，以及慶應義塾大學和卡內基美隆大學的合作單位，作為未來五年的研究計畫經費。

此外，微軟也將和日本政府合作提升國內網路安全韌性。

史密斯說，「網路安全如今充滿愈來愈多挑戰；全球各地勒索軟體活動也在增加，他指出，「各國政府和頂尖科技企業密切合作」將是保障網路安全的關鍵。

如今各國政府也日益維護各自的「資訊主權」，意即考量到安全和隱私因素，主張各國資訊應歸國內單位管理。由於日本政府對國內資訊傳輸海外、儲存在海外的資料中心感到憂慮，正透過各種方法增加本地AI運算能力。

目前，日本政府已經禁止個資轉移到海外資料中心，刺激雲端服務公司如亞馬遜AWS和Google，相繼宣布在該國投資資料中心。

歐洲議會近期通過法案，管制AI使用，並加強對大企業的監管。由於日本是2023年七大工業國集團（G7）峰會的主席國，主導「廣島AI進程」（Hiroshima AI process）會議，史密斯期許日本政府能協助整合各成員國在發展AI相關法規方面的成果。