綠色通膨代價高 東南亞多國再生能源目標「開倒車」

越南推動綠能有成，化石燃料使用量繼續成長，1月煤炭進口量激增217%。（美聯社）

日經新聞報導，印尼 最近下修再生能源目標，凸顯東南亞國家減碳工作所面臨的挑戰，無論馬來西亞和越南，都面臨通膨和融資的顧慮。

印尼國家能源委員會1月透露，計劃將全國能源組合中再生能源2025年所占比率的目標下修為17％至19％，2030年為19％至21％，原定明年的目標為23％。委員會表示，原始目標無法實現。目前，再生能源占印尼能源13％。

不久前，印尼能源部也將實施碳稅的日程進一步延到2026年，最初目標是2022年即生效。

印尼推動綠能 大開倒車，原因是擔心能源轉型的成本不斷升高，唯恐放棄化石燃料轉而擁抱低碳技術所帶來「綠色通膨」。

馬來西亞副總理尤索夫告訴日經新聞，馬來西亞的能源轉型計畫依賴進口零部件，不過馬元持續疲弱，使進口成本更加昂貴，也可能使馬國能源轉型受挫。

馬國已啟動一項目標遠大的減碳計畫，一口氣提出10個旗艦項目，預計到2030年引進250億馬元（55億美元）的投資，其中包括建設再生能源專區。

尤索夫也警告，投資人「可能顧及新興技術的風險以及綠色通膨的潛在影響」，取得綠能的資金恐怕愈來愈困難。

而在新加坡 ，新加坡國家氣候變化秘書處表示，新加坡在開闢綠能面臨限制，因為國家面積極小，無法大規模利用。

而越南身為東南亞再生能源領先者，1月煤炭進口量卻激增217%。越南太陽能和風能擁有超過19百萬瓩（GW）的發電量，是東南亞其餘地區的兩倍多。