台灣電路板廠商赴泰國投資 媒合會開上百職缺

台灣電路板協會和駐泰代表處昨天舉辦媒合會，媒合泰國 學生和台灣電路板廠商的職位需求，10家已赴泰投資 的台商開出上百職缺，盼深化台泰電路板產業的供應鏈 合作。

台灣的電路板和電子相關廠商積極布局泰國，駐泰代表處今天發布新聞稿，為了協助台灣廠商招攬技術人才，台灣電路板協會（TPCA）、駐泰代表處、泰國電路板協會（THPCA）、泰國投資委員會（BOI）和泰國貿易經濟辦事處昨天在曼谷舉辦活動，邀請8所泰國大學或技術學院逾280名師生參加。

活動安排師生參觀由泰國廠商主辦、台灣多個公會協辦的「泰國電子智慧製造系列展」（Intelligent Asia Thailand），由東台、大量、超穎、牧德和志聖等台灣廠商向各校師生介紹台灣的電路板產業鏈發展情形；活動也安排師生參觀展覽中由經濟部國際貿易署協助各公協會成立的台灣國家形象館。

昨天下午的媒合活動中，10家已經赴泰投資的台商開出上百個職缺，台灣電路板協會理事長李長明致詞表示，協會為了因應廠商需求舉辦此次活動，未來也將積極在人力培訓和供應鏈等各方面協助台灣廠商。

經濟部次長林全能則表示，感謝泰國大專院校參與此次活動，近期台商積極赴泰投資，深耕泰國市場，並以聘用在地人才為優先，盼深化台泰電路板產業的供應鏈合作，共同推動台泰產業發展。