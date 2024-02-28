日經：蘋果Vision Pro拆解 42%成本來自日本 台灣占9%

從Apple Vision Pro拆解來看，日本供應商占新產品成本的比率顯著增加。（美聯社）

日經新聞報導，蘋果最新產品頭戴式裝置 Apple Vision Pro 拆解後發現，日本 供應商占產品成本42％，成為這款新產品的最主要供應商，南韓和台灣各占13%和9%。

日經在專業零部件拆解研究公司Fomalhaut Techno Solutions的協助下，分析約300個零組件發現，相較於最新款iPhone僅有10％的零組件來自日本，日本供應商占產品成本的比率顯著增加，其中包括Sony的高解析顯示器和鎧俠（Kioxia）的NAND記憶晶片 。

主要零組件總成本估計為 1200美元，約為Vision Pro售價的1/3。以國家劃分，日本供應商占了42%，其次是南韓占了13%，台灣占了9%，其中不包括台積電 替蘋果代工的晶片。按日經的歸類方式，兩個各司運算和影像處理的晶片供應商歸列蘋果自己。

這兩個晶片在系統核心的主機板中最為醒目，即台積電製造的M2晶片，這也是用於MacBook等產品的晶片；另外搭配專為Vision Pro設計、也由台積電生產的R1晶片。

Apple Vision Pro的玻璃蓋下是Sony的OLED顯示器，解析度為2,900 PPI，約為Meta Quest 3的2.6倍。據Fomalhaut估計，這套零件成本為120美元。

前方配備許多攝像頭和感測器，用於讀取裝置周圍的環境。除了每側有一對主攝像頭外，還有一對用於測量深度的3D攝像頭。中央的感測器用於測量距離並和攝像頭對焦。此外，眼鏡周圍還有六個攝像頭，提供周圍環境的360度視角，監控手部動作等。

這些攝像頭和感測器本身並非尖端的產品。Fomalhaut的分析顯示，許多零組件也用於iPhone X、11和12。蘋果產品的優勢在於能以無延遲的方式整合處理多攝像頭和感測器的資訊。