日股跟1980年代不一樣了 讓「股神」巴菲特也垂涎

在日圓貶值和其他眾多有利因素助攻下，日本股市日經225指數睽違34年再創收盤歷史新高，象徵日本從泡沫經濟破滅的長期低迷復甦、再創巔峰。（路透）

日本 股市日經225指數睽違34年再創新高，象徵日本從泡沫經濟破滅的長期低迷復甦、再創巔峰。上回全球投資 人垂涎日本股票時，播放卡式錄音帶的Walkman隨身聽還是時髦玩意兒。隨著日經指數終於攀越34年前的高峰，日股再度吸引外國投資人注意。

東京股市日經225股價指數22日攻克39,000點大關，收在39,098.68點，超越1989年12月29日締造的38,915.87點先前收盤最高紀錄，盤中更一度躍上39,156.97點新天價。

什麼動力激勵日股脫疲翻醒？

華爾街日報（WSJ）報導，日經指數自去年11月以來漲勢凌厲，反映多重利多因素。投資人相信日本經濟已經掙脫長久來物價低迷的桎梏；人工智慧（AI）軍備競賽掀起全球AI投資熱潮，日本科技股可望受惠，半導體設備大廠東京威力科創22日在輝達（Nvidia）財報報喜激勵下大漲6.6%即為例證；中國經濟展望看衰，中股一蹶不振，也吸引中國及其他外國投資人把注意力轉向日本。

日本薪資和企業獲利逐漸改善，企業的資產使用效率也提升。摩根士丹利亞股策略師賈納認為，這有助日本經濟擺脫通貨緊縮，形成一股「良性循環」；對照下，中國經濟處境恰好相反，通縮壓力與日俱增。

賈納指出，日本和中國處境互換，運勢此消彼長，正觸動一波大規模的「投資組合重新配置」風潮。

在陸股籠罩陰霾之際，「股神」巴菲特 砸重金投資伊藤忠商事、丸紅、三菱商事、三井物產、住友商事等五大商社股票，更為日股漲勢推波助瀾。

外國投資人踴躍買進，截至2月17日當周已連續七周買超日股，買進比賣出金額高出約254億美元。

現在的日股吸引力究竟何在？

1989年，日本經濟繁榮，日企大舉向全球擴張事業版圖，在世界各地興風作浪。泡沫經濟爆裂後，日本經濟陷入長期低迷。不過，日本股市近年表現不差，被視為比日經更能代表日股的 Topix指數過去十年來已漲了一倍多。

近年來，價值型股票在東京股市大行其道。過去三年期間，MSCI日本價值股指數以美元計的總回報，比日本成長股指數高出大約40個百分點。即使把視野拉長至10年來看，日本價值股的表現也比成長股強10個百分點左右。

日企近來獲利表現也相當出色，一大助因是日圓貶值。高盛的資料顯示，截至9日止，已公布財報的日企上季經常性獲利年比成長18%。此數還沒把軟銀的獲利算在內；軟銀靠科技投資大賺。

但追根究柢，日企表現傑出更大的因素是：公司治理改善。東京證交所敦促上市公司採取行動提振股價，包括間接點名未提出資本效率計畫的公司名稱，讓他們自慚形穢。

股東權益報酬率也持續攀升。摩根大通的資料顯示，過去十年來，宣布買回自家股票的日企家數已增至原先的三倍，策略性持股則減少20%。從前，因現金過多和交叉持股而膨脹的資產負債表，壓低了股票估值。在東京證交所主要市場（Prime Market）掛牌的公司中，目前大約有40%的交易價格低於帳面價值，已從一年前的50%降了下來，但仍有改善空間。

巴菲特帶頭「錢」進日本、海外分散投資

就連全球最著名的價值型投資人，也深受日股吸引。巴菲特近年來大舉投資日本五大商社，這些穩重的企業集團旗下事業龐大，從礦業到零售業無所不包，是典型的價值股，不僅估值倍數低，股利收益率又高，至少在巴菲特起初買進時是如此。

當然，在日本股市仍能物色一些成長股，例如半導體設備公司或遊戲類股。但在眾多投資人心目中，真正吸引人的日股，仍是估值低、被多數人忽略，但未來投資報酬潛力可能更高的個股。

對擔心美股價位已高的美國投資人而言，日股也許是海外分散投資的首選。

這是因為，投資價值股在日本是致勝策略，可謂與成長股掛帥的美國情況相反。由此觀之，投資日股可能為多元化投資錦上添花 --尤其因為日本價值股表現突出趨勢與美國、甚至日本經濟景氣榮枯（日本剛陷入技術性衰退）的關係都不大。