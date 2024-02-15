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ASML：半導體出現復甦跡象

編譯陳苓／綜合報導

全球半導體微影設備龍頭荷商艾司摩爾（ASML）14日發布年度報告，樂觀表示半導體市場已到達谷底，正出現復甦跡象，但也警告地緣政治緊張和美國可能擴大對中國的出口管制，仍是營運風險。

艾司摩爾客戶涵蓋台積電三星、英特爾等國際重量級半導體大廠，更是這些半導體巨擘跨足先進製程不可或缺的關鍵機台夥伴。艾司摩爾台灣供應鏈包括家登、帆宣、公準等。

艾司摩爾財務長達森（Roger Dassen）在14日發布的2023年度報告評論表示：「我們相信市場如今來到跌勢的最低點，儘管無法預測未來的確切走勢，但復甦正在萌芽。」他說，「更長期趨勢確定無疑」，人工智慧（AI）、電氣化、能源轉型，為艾司摩爾業務的利多。

儘管英特爾、德州儀器（TI）、英飛凌都半導體大廠已警告今年銷售疲弱，但艾司摩爾產品需求為業界指標，因為該公司是全球極紫外光微影設備（EUV）獨家供應商，客戶包括台積電、三星電子、英特爾等晶片巨擘。

艾司摩爾主要銷售額也來自台積電、三星、英特爾等大客戶，即便該公司不願透露大買家名稱，但最大客戶2023年添購了價值87.8億歐元（94億美元）設備，占艾司摩爾整體營收32%。艾司摩爾去年整體銷售額當中，有54%出自兩家客戶。

然而，艾司摩爾也在年報中示警：「受出口管制影響的中國實體名單，自2022年來持續增加」，「受限制的客戶名單和限制範圍可能改變」。艾司摩爾上月表示，預料美國和荷蘭的出口管制，將使該公司今年對中國大陸銷售的中階深紫外光微影設備（DUV）設備，減少約10%至15%。去年該公司的DUV銷售改寫紀錄。中國2023年超越南韓，成為艾司摩爾第二大市場，銷售占比達26.3%；台灣仍穩居冠軍，銷售占比為29.3%。

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