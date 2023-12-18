歐亞航運股同步大漲 紅海航運受阻 貨櫃運能料減

多家航運大廠宣布暫停紅海航線，可望推升航運運價，歐亞航運股齊揚。（路透）

行經紅海的商船頻遭攻擊，航運巨擘馬士基（Maersk）、赫伯羅德（Hapag-Lloyd）、地中海航運（MSC）、達飛（CMA）均宣布暫停紅海航線，可望推升航運運價，歐亞航運股齊揚。

彭博資訊報導，18日馬士基股價一度衝高4.7%，赫伯羅德也一度飆漲5.2%。

日本航運股18日漲幅最高達5.8%，當日東證指數下跌0.7%，航運股是唯一逆勢走高的類股。與此同時，南韓 Korea Line和中國大陸的寧波遠洋，當日最多大漲10%。

紅海是連接蘇伊士運河 的要道，花旗集團分析師Kaseedit Choonnawat等人估計，倘若所有經過蘇伊士運河的貿易都改道，貨櫃航運的運能供給將實質年減6%。他們同時表示，亞洲-歐洲航線若不取道蘇伊士運河，改走南非 好望角，航程將增加10~14天。

Stifel的Marc Zeck指出，蘇伊士運河占全球貨櫃航運運輸近40%，繞道好望角會導致航程時間延長30%，將讓全球可用運能驟減。他表示，紅海衝突升溫之前，海運運價就已強升，空運運費也穩健提高。

彭博行業研究（BI）資深分析師克勞斯科預測，航運運能預料將一路提高到2025年，改道有助吸收業界的過剩運能。