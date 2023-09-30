連串升息發揮作用 歐元區9月通膨兩年最低

歐洲央行連串升息成功抑制通膨，歐元區9月整體通膨率降至兩年來最低。(路透)

歐元區9月整體通膨率降至兩年來最低，剔除波動大項目的核心通膨增速是一年來最慢，顯示歐洲央行 （ECB）一連串升息已成功抑制通膨，今後可望按兵不動，靜觀其變。

歐盟統計局29日公布，歐元區9月消費者物價指數（CPI）年增4.3%，升幅是2021年10月來最小，也比8月的5.2%放緩，主因是能源價格下跌，服務價格也明顯減緩。路透訪調經濟學家原先預估攀升4.5%。

剔除能源與食物價格且備受ECB關注的核心CPI同步減速，從8月的5.3%降至4.5%，降幅為2020年8月來最大，也大於經濟學家估計的4.8%。這是目前為止核心通膨下滑趨勢確立最明確的跡象。

最新CPI數據發布後，德國 商業銀行經濟學家魏爾在致客戶報告中說：「ECB不太可能進一步提高利率 。」自去年7月以來，ECB已連續十次升息，存款利率升至4%。

標普全球市場情報公司歐洲經濟主管艾斯卡洛說：「通膨大幅下滑，大致可用基期效應解釋，但這套數據也顯示基礎通膨壓力變得沒那麼強烈，強化利率可能已觸及這波緊縮循環頂峰的觀點。」不過，基於歐元區整體CPI和核心CPI仍兩倍於ECB的2%目標，ECB官員可望重申借貸成本將在高檔維持一段時日。

歐元區20國通膨情況不一，德國9月通膨率降至兩年來低點，西班牙則升回3%以上。另一份數據顯示，德國8月進口物價比去年同期陡降16.4%，寫下近40年來最大年比跌幅紀錄，主要反映基期因素，去年同期價格受俄烏戰爭影響大漲。

另外，同日公布的東京9月核心通膨率，連續第三個月放緩，支持了日本銀行（央行）認為通膨將進一步降溫、因此需要繼續維持超寬鬆貨幣政策的論點。

總務省29日數據顯示，東京剔除生鮮食品的核心消費者物價指數（CPI）年比上漲2.5%，低於8月的2.8%，也低於經濟學家預期的2.6%。東京的數據是領先指標，暗示日本全國的通膨動能也可能持續走軟。

東京通膨之所以持續穩定放緩的主因是政府補貼。首相岸田文雄決定延長並擴大對水電費的補貼，有助降低整體通膨數據0.9個百分點。岸田現在也正考慮其即將公布追加經濟措施的規模和內容，他已指示執政黨規劃一套聚焦減輕通膨影響和支撐薪資成長的刺激措施。