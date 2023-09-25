日本拚經濟 半導體大減稅

日本政府最快25日發表新的經濟對策，將包含提供半導體、電池和生技領域長期減稅優惠。（路透）

日本 在成功吸引台積電 設廠後，現在計劃在最新的經濟刺激方案中，為半導體、電池及生物科技等領域提供長期的減稅優惠，以協助支應長期營運成本，從而和美國的通膨削減法（IRA）分庭抗禮。

日經新聞報導，日本首相岸田文雄最快25日將宣布經濟對策的主要重點，可能包含為半導體、電池及生物科技等領域，提供長期減稅優惠，以降低生產成本，並增強企業供應重要物資的能力。

報導指出，日本計劃10月敲定相關措施，執政聯盟的稅務委員會在今年底前將敲定減稅方案細節。

日本這套經濟對策的支柱之一，將是強化「邁向調漲薪資和擴大投資 」的動能。在這部分，政府正考慮根據企業在減碳、數位化、以及生產和販售會影響國安的物資，提供稅額減免優惠。這套提議的減稅方案將維持五至十年或更久，政府也考慮允許虧損的企業，在開始賺錢之前都能一直取得稅務優惠。

報導指出，日本的方案將參考美國去年通過的通膨削減法（IRA）。根據IRA，生產電池等關鍵物資的企業，能選擇從企業稅中扣除30%的資本投資成本，或是在十年內每年根據產量獲得稅務減免。岸田先前已說，希望想出一套稅制，支持高初期投資和營運成本領域的企業。

日本政府提供的企業投資的稅務優惠，通常僅涵蓋工廠和設備等初期成本，但進入新領域的企業需要時間才能獲得穩定的客源、讓事業步上軌道。

日本政府的目標是透過中長期的減稅措施，減少事業風險，進而降低企業進軍新領域的障礙。

日本已成功全球晶圓代工龍頭台積電在九州南部設廠，各界也高度期望這項投資將嘉惠當地經濟，這些工廠的營建活動有望創造就業，並提振相關產業的薪資。

以關鍵原料的供應鏈而言，日本政府正尋求提供補貼，給採購符合國際環境影響、勞工及人權標準原料的業者，中國產品可能不符合補貼資格。

愈來愈多國家都正長期且全面支持生產重要物資，從而鼓勵企業在境內投資或設立設施。歐洲、加拿大和南韓正在規劃稅制和預算措施以促進投資。這正變成一種全球趨勢，競爭也日益加劇。