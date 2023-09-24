葡萄酒外銷中國問題 澳洲拒與其他關稅案一併解決

澳洲農業部長瓦特今天表示，希望與中國單就葡萄酒的爭議進行對話，拒絕中方在兩國慢慢試圖改善飽受打擊的關係之際，將葡萄酒與其他貿易議題連結在一起的提案。（路透資料照）

澳洲 農業部長瓦特今天表示，希望與中國單就葡萄酒的爭議進行對話，拒絕中方在兩國慢慢試圖改善飽受打擊的關係之際，將葡萄酒與其他貿易議題連結在一起的提案。

中國上個月取消對澳洲大麥的關稅 ，讓人看到2021年以來對葡萄酒徵收的關稅鬆綁的希望，因為那些關稅打擊了澳洲葡萄酒的出口。

澳洲2020年要求調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源，讓雙方關係惡化，也引發中國的報復，其中包括一連串的貿易限制，對仰賴出口的澳洲經濟造成損害。

根據中國官方通訊社新華社的報導，中國21日提議「一攬子」解決葡萄酒案，以及澳洲對從中國進口的鐵道輪轂、風塔、不鏽鋼水槽徵收關稅的爭議。

澳洲農業部長瓦特（Murray Watt）今天說：「我們認為它們是完全不同的問題。」他告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp），政府希望葡萄酒的爭端，「以解決大麥爭端的方式，即透過對話」獲得解決。

在COVID-19疫情 爆發前，中國是澳洲最大的葡萄酒出口市場，截至2020年1月疫情爆發前的12個月，達到12億澳元（約7.7億美元）的高峰，但結算到今年6月的1年時間，這個數字已經跌到810萬澳元（約521.8萬美元）。