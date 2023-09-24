我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

馬克宏：召回駐尼日大使並將撤離1500名法軍

經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補

葡萄酒外銷中國問題 澳洲拒與其他關稅案一併解決

中央社／雪梨23日綜合外電報導
澳洲農業部長瓦特今天表示，希望與中國單就葡萄酒的爭議進行對話，拒絕中方在兩國慢慢試圖改善飽受打擊的關係之際，將葡萄酒與其他貿易議題連結在一起的提案。（路透資料照）
澳洲農業部長瓦特今天表示，希望與中國單就葡萄酒的爭議進行對話，拒絕中方在兩國慢慢試圖改善飽受打擊的關係之際，將葡萄酒與其他貿易議題連結在一起的提案。（路透資料照）

澳洲農業部長瓦特今天表示，希望與中國單就葡萄酒的爭議進行對話，拒絕中方在兩國慢慢試圖改善飽受打擊的關係之際，將葡萄酒與其他貿易議題連結在一起的提案。

中國上個月取消對澳洲大麥的關稅，讓人看到2021年以來對葡萄酒徵收的關稅鬆綁的希望，因為那些關稅打擊了澳洲葡萄酒的出口。

澳洲2020年要求調查COVID-19（2019冠狀病毒疾病）起源，讓雙方關係惡化，也引發中國的報復，其中包括一連串的貿易限制，對仰賴出口的澳洲經濟造成損害。

根據中國官方通訊社新華社的報導，中國21日提議「一攬子」解決葡萄酒案，以及澳洲對從中國進口的鐵道輪轂、風塔、不鏽鋼水槽徵收關稅的爭議。

澳洲農業部長瓦特（Murray Watt）今天說：「我們認為它們是完全不同的問題。」他告訴澳洲廣播公司（Australian Broadcasting Corp），政府希望葡萄酒的爭端，「以解決大麥爭端的方式，即透過對話」獲得解決。

在COVID-19疫情爆發前，中國是澳洲最大的葡萄酒出口市場，截至2020年1月疫情爆發前的12個月，達到12億澳元（約7.7億美元）的高峰，但結算到今年6月的1年時間，這個數字已經跌到810萬澳元（約521.8萬美元）。

澳洲 關稅 疫情

上一則

經濟衰退破財 中國投資人紛出脫海外房產圖彌補

延伸閱讀

葡萄牙「酒流成河」 又見生態浩劫

葡萄牙「酒流成河」 又見生態浩劫
澳洲將辦「泰勒絲學術研討會」 探究對全球影響

澳洲將辦「泰勒絲學術研討會」 探究對全球影響
梅鐸交棒 前澳洲總理批他重創世界民主、分裂美國社會

梅鐸交棒 前澳洲總理批他重創世界民主、分裂美國社會
歐盟高層：向中國電動車開徵新關稅 距離還很遠

歐盟高層：向中國電動車開徵新關稅 距離還很遠

熱門新聞

歐洲尋找能取代俄羅斯天然氣的來源，阿爾及利亞、亞塞拜然等國成為意想不到的新贏家。（美聯社）

WSJ：歐洲尋找取代俄天然氣的來源 意想不到的贏家出現

2023-09-19 04:59
上海的華為門市展出高階智慧手機Mate 60 Pro。（路透）

揭密Mate 60 Pro麒麟9000S晶片 華為竟能自研CPU和GPU

2023-09-20 05:40
美國長債自高點跌逾40%。（路透）

疫情期間發行這美長債跌破一半面值 投資人抱得很辛酸

2023-09-18 22:42
紐約時報專欄作家克魯曼。圖／路透

克魯曼談汽車工人罷工：使製造業工作變好非憑空而得

2023-09-23 12:40
美國股債市都密切關注聯準會本周將發布的官員利率預測點狀圖。(美聯社)

美國公債邁向連3年虧損 能否逆轉跌勢就看本周這一圖

2023-09-17 23:08
每天工作八小時的工作文化是經過演變而來的。(Getty Images)

每天工作8小時 怎麼演變來的？

2023-09-18 02:15

超人氣

更多 >
華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...

華人豪車大亨 從叱吒風雲到靠人救濟 只因...
「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網

「殺人像殺雞容易」 2華女涉性販運 教唆毆人還拍片傳網
許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售

許家屯南加故居 接手屋主開價近220萬求售
12星座貪吃排行榜：摩羯8分飽 金牛默默掃盤 這星座「全部吃一輪」

12星座貪吃排行榜：摩羯8分飽 金牛默默掃盤 這星座「全部吃一輪」
封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？

封面故事／壓力、孤獨、憤怒？ 留學生殺人 怨氣從何處來？