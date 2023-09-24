日本將對半導體、電池和生技產業提供長期減稅 岸田最快25日宣布方針

日本首相岸田文雄最快25日公布新減稅政策的重點方向，目標降低半導體和電池等產業的生產成本，加強企業供應關鍵物品的能力。（美聯社）

日經亞洲報導，日本 政府研擬下個月內拍板敲定新的減稅政策，目標降低半導體、電池和生物科技等產業的生產成本，加強企業供應關鍵物品的能力，首相岸田文雄 最快25日將公布新策重點方向，並在今年底釋出具體細節。

其中一個重點是增加調升薪資和投資 動能。對此，日本政府考慮依據公司企業在脫炭、數位化及生產販售有益國家經濟安全的關鍵物品上提供不同稅額扣抵選項。

岸田文雄表示希望推出一種稅務制度，支援初始投資成本和營運成本偏高的領域產業。

一般來說，企業投資抵稅僅適用於工廠設備等初始投資成本，可是進入新領域的公司需要時間穩定客源、步入正軌，因此政府希望藉由中長期減稅政策降低新公司面臨的商業風險。

初步預估減稅政策時程將訂在5至10年以上，同時考慮允許虧損公司在獲利時結轉稅收抵免。

屆時日本將參考美國去年通過的《降低通膨法案》（Inflation Reduction Act），其中載明生產電池等關鍵物品的公司可選擇企業稅扣除30%資本成本，或者在未來10年內每年根據產量抵免。

現在越來越多國家藉由長期且全面的生產支持鼓勵企業在境內投資或設廠製造關鍵供應鏈物品，諸如歐洲國家、加拿大、南韓都在規劃從稅務預算下手推動投資，足見這已經是全球趨勢，且國際貿易競爭也日趨白熱化。

先前日本成功說動世界最大的晶圓代工廠台積電在九州設廠，不僅能增加就業機會、提升關聯產業薪資，還能帶動地方經濟。

在關鍵原料供應鏈方面，日本不排除祭出補助方案，鼓勵企業採購符合環境效益、勞工與人權等國際標準的原料。中國產品可能不在補助範圍內。

推動日本國內製造的馬達等其他產品的競爭力有望吸引更多外資，而日圓走弱也是招募外資的一大優勢。