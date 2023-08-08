經濟樂觀 債市賣壓再起

美國10年期公債殖利率逼近十年來最高水準。(路透資料照片)

全球主要債市賣壓7日再起，德國30年期公債殖利率 觸及逾九年高點，美國10年期公債殖利率也逼近十年來最高水準。債券 殖利率與價格走勢相反。投資 人賭經濟強韌，可能使未來數年利率都將維持在較高水位。

美國10年期公債殖利率7日一度升到4.121%，上周五受到就業報告表現參差的影響，收盤回落至4.037%，但一度逼近14年來最高峰4.231%。德國30年期公債殖利率7日曾升到2.713%，是2014年1月來最高。

近來長債殖利率上升，而短債殖利率停滯不動。這個現象顯示投資人認為隨著通膨降溫並且經濟堅韌，將使聯準會（Fed）先停止升息，然後至少在今年內不會降息。

分析師稱這種模式為「熊陡」（bear steepening），也就是債券價格下跌，而長債殖利率上漲幅度甚於短債，導致兩者差距拉大。當債券價格下跌，債券殖利率即上漲。

在這種情況下，幾個月前短債殖利率上升高於長債，導致殖利率曲線倒掛，如今出現相反狀況。

這是因為跡象顯示市場認為Fed即將或已結束升息，因而強化了短債的信心，卻因不再顧慮央行急進升息會加速經濟急轉直下，引發長債賣壓。

摩根史坦利投資管理公司投資組合解決方案投資長 Jim Caron說：「現在市場所表達的是，如果經濟不會硬著陸，又何必持有10年期公債？」

公債殖利率走升，經濟表現強勁並非唯一原因，也受到上個月日本銀行（央行）的影響，日銀暗示，將容許日本10年期公債殖利率上限從0.5%提高至1% 。這消息引發日本投資人可能會將部分資金從美債調回國內債市的疑慮。

接著，美國財政部上周一宣布，未來幾個月舉債需求將高於投資人所料。這表示市場需要吸收更多債券，債券吸引力也相形失色。

最近對美國經濟的樂觀情緒已經延伸到其他市場。最近幾個月，投資人漸漸願意對股票付出更高的代價並承擔更多風險。從公債殖利率的水準來看，股票價位顯然高出許多。

但對於投資人來說，另一個重點在於，Fed制定短期利率水準日後是否必須從目前5.5％的水準下跌到2010年最高點2.5％左右，或者走向類似90年代的情形，也就是利率將保持在較高的水準。