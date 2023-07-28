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全球七車廠在美設充電樁

編譯黃淑玲／綜合外電

來自美、德、荷、日、韓等國的七大汽車製造商，計劃聯手投資在美國建造數萬個電動汽車充電樁，以緩解充電樁短缺問題，除了希望提高電動車普及度，也意在贏得美國政府補貼，並挑戰特斯拉（Tesla）。

通用、BMW、賓士、斯泰蘭蒂斯（Stellantis）、本田、現代和起亞等大型車廠，26日宣布計劃成立一家合資公司，在美國廣設充電樁，目標是未來數年內在全美都會區以及高速公路地帶增設約3萬個快速充電樁。華爾街日報等媒體報導，投資金額至少10億美元。

這幾家汽車大廠2017年也曾在歐洲合資成立充電公司Ionity，這次計劃在美國建設的充電樁，可供各種廠牌的電動車駕駛人使用，最早一批預定2024年年中開始運作。這七大車廠拿下美國車市約一半市場，但在特斯拉主導的電動車市占比不大。

這家規劃中的合資公司將混合設置兩種類型的充電樁類型，分別市是特斯拉（Tesla）的北美充電標準（NACS）充電樁，以及其他汽車公司使用的聯合充電系統（CCS）。

汽車業高階主管和分析師表示，由於許多汽車製造商現在傾向採用與特斯拉相同的充電系統接頭，NACS很可能成為行業標準。儘管如此，CCS充電器仍可能繼續在美國使用十年以上，因為已經有數十萬輛電動汽車採用這套系統。

消息來源透露，這七家汽車製造商以均分同額出資的方式，投資這家合資公司，並且希望其他汽車製造商也能加入投資。

特斯拉十多年前就開始設置超級充電網，如今已布建出最大充電網路，也被公認是特斯拉電動車的一大賣點。

根據美國能源部的資料，特斯拉充電樁占全美快速充電樁的60%。其他充電樁營運商是第三方充電公司。

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