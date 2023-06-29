末日博士：全球經濟釀熱帶風暴

末日博士羅比尼提出世界經濟四階段發展情境。(資料來源:綜合外電 圖:路透)

有「末日博士」之稱的經濟學家羅比尼說，全球經濟可能正在醞釀一場「熱帶風暴 」，至少將導致「溫和」的衰退。他也警告，就算只是一個淺層衰退，也可能重創股市，帶來傷害。

他在Project Syndicate撰文警告，全世界將面臨經濟衰退。類似警示他並非第一次提起，但之前他說，全球經濟正陷入「百慕達三角洲」，比起這次用的措辭「熱帶風暴」似乎嚴重許多。只是他這次還是說，全球經濟和市場仍然可能面臨劇烈動盪，因為央行 遲遲無法讓通膨受控，經濟衰退機率愈來愈高。

他表示：「雖然全球經濟遭遇強烈颶風可能性看起來比幾個月前低，但我們仍可能經歷一場熱帶風暴，導致嚴重經濟和財務損失。他並提出世界經濟前景的四種發展：

一、軟著陸：全球央行將把通膨壓低到設定的目標，過程中也順利避開衰退。

二、韌著陸（softish landing）：央行將達成通膨目標，但過程中卻把經濟推向短暫、溫和的衰退。

三、硬著陸：央行無法在不讓經濟陷入更嚴重衰退情況下，將通膨壓回理想水準。高利率最終還是把世界經濟推入衰退，且可能導致債市一片混亂，因為借款成本上升，債市壓力變大。

四、停滯性通膨危機：如果央行放棄通膨目標，轉而回頭維持金融穩定，可能引發停滯性通膨危機，導致通膨變得根深蒂固，通膨預期更不受控地飆升。

羅比尼如今認為，第二種情境、也就是「短淺」衰退發生的機率最高，主要是因為例如今年稍早發生的銀行倒閉等信用緊縮事件，對全球經濟造成的壓力已減緩。

但他不忘提醒，就算是輕度衰退也可能傷害投資人，「可能導致美國和全球股市大幅下跌。如果央行因此遲疑對抗通膨腳步，通膨預期將隨之上揚，進而推升長期公債殖利率 ，最終將傷害股價。」

隨對抗通膨戰役持續，全球經濟成長速度已開始放緩；美國消費者已經開始縮減支出，歐元區已陷入技術性衰退，中國大陸疫後復甦力道不如預期，近來已開始推出刺激措施。

美國基準利率目前已升到2007年金融海嘯前夕以來最高，紐約聯邦準備銀行預估，到2024年5月左右，經濟有71%機率會陷入衰退。