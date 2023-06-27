傳瑞銀擬裁掉逾半瑞信員工 逾2萬人恐失業 投銀首當其衝

瑞銀集團（UBS）計畫下個月開始裁減瑞信集團一半以上的人力。（路透）

彭博新聞引述知情人士報導，瑞銀集團（UBS）計畫下個月開始裁減瑞信集團（Credit Suisse Group）一半以上的人力，以目前多達4.5萬員工來算將逾2萬人，在倫敦、紐約和亞洲部分地區的投銀部門首當其衝。

消息人士透露，瑞信員工被告知今年會進行三波裁員 ，第一波可能在7月底前，另外兩波暫定於9月和10月進行。

收購瑞信的交易完成後，瑞銀員工總數達到約12萬人。瑞銀已表示，計畫未來幾年節省約60億美元的人事成本。

兩位知情人士透露，瑞銀計畫最終將員工總數減少約30%，相當於3萬5000人，大致吻合Redburn分析師本月預估約3萬人。

知情人士說，瑞銀原本計畫保留業績前20%的交易員，特別是專注於科技、媒體和電信業的銀行家，但許多頂尖者已經離職或被競爭對手挖走。德意志銀行、Jefferies Financial Group、富國銀行等最近幾個月都在爭搶瑞信員工。

兩位消息人士透露，雖然許多人已經離開，但瑞銀仍希望保留瑞信大部分私人銀行家。在亞太地區，知情人士向彭博新聞透露，瑞銀計畫保留數百名瑞信私人銀行家，員額超過1,200多人。

其中一位知情人士稱，至少短期內瑞銀需要慰留負責管理富人客戶的結構性貸款 和股票 衍生品交易的瑞信員工。