傳瑞銀擬裁掉逾半瑞信員工 逾2萬人恐失業 投銀首當其衝
彭博新聞引述知情人士報導，瑞銀集團（UBS）計畫下個月開始裁減瑞信集團（Credit Suisse Group）一半以上的人力，以目前多達4.5萬員工來算將逾2萬人，在倫敦、紐約和亞洲部分地區的投銀部門首當其衝。
消息人士透露，瑞信員工被告知今年會進行三波裁員，第一波可能在7月底前，另外兩波暫定於9月和10月進行。
收購瑞信的交易完成後，瑞銀員工總數達到約12萬人。瑞銀已表示，計畫未來幾年節省約60億美元的人事成本。
兩位知情人士透露，瑞銀計畫最終將員工總數減少約30%，相當於3萬5000人，大致吻合Redburn分析師本月預估約3萬人。
知情人士說，瑞銀原本計畫保留業績前20%的交易員，特別是專注於科技、媒體和電信業的銀行家，但許多頂尖者已經離職或被競爭對手挖走。德意志銀行、Jefferies Financial Group、富國銀行等最近幾個月都在爭搶瑞信員工。
兩位消息人士透露，雖然許多人已經離開，但瑞銀仍希望保留瑞信大部分私人銀行家。在亞太地區，知情人士向彭博新聞透露，瑞銀計畫保留數百名瑞信私人銀行家，員額超過1,200多人。
其中一位知情人士稱，至少短期內瑞銀需要慰留負責管理富人客戶的結構性貸款和股票衍生品交易的瑞信員工。
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