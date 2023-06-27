我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

台府發言人Kolas爆偷情已婚隨扈 「幽會暗語」曝

詐欺倍增…千萬別讓支票在信箱過夜 這樣做最安全

傳瑞銀擬裁掉逾半瑞信員工 逾2萬人恐失業 投銀首當其衝

編譯劉忠勇／綜合外電
瑞銀集團（UBS）計畫下個月開始裁減瑞信集團一半以上的人力。（路透）
瑞銀集團（UBS）計畫下個月開始裁減瑞信集團一半以上的人力。（路透）

彭博新聞引述知情人士報導，瑞銀集團（UBS）計畫下個月開始裁減瑞信集團（Credit Suisse Group）一半以上的人力，以目前多達4.5萬員工來算將逾2萬人，在倫敦、紐約和亞洲部分地區的投銀部門首當其衝。

消息人士透露，瑞信員工被告知今年會進行三波裁員，第一波可能在7月底前，另外兩波暫定於9月和10月進行。

收購瑞信的交易完成後，瑞銀員工總數達到約12萬人。瑞銀已表示，計畫未來幾年節省約60億美元的人事成本。

兩位知情人士透露，瑞銀計畫最終將員工總數減少約30%，相當於3萬5000人，大致吻合Redburn分析師本月預估約3萬人。

知情人士說，瑞銀原本計畫保留業績前20%的交易員，特別是專注於科技、媒體和電信業的銀行家，但許多頂尖者已經離職或被競爭對手挖走。德意志銀行、Jefferies Financial Group、富國銀行等最近幾個月都在爭搶瑞信員工。

兩位消息人士透露，雖然許多人已經離開，但瑞銀仍希望保留瑞信大部分私人銀行家。在亞太地區，知情人士向彭博新聞透露，瑞銀計畫保留數百名瑞信私人銀行家，員額超過1,200多人。

其中一位知情人士稱，至少短期內瑞銀需要慰留負責管理富人客戶的結構性貸款股票衍生品交易的瑞信員工。

貸款 裁員 股票

上一則

油價大跌逾2% 金價由紅翻黑 因難甩升息陰影

延伸閱讀

現在華爾街誰最賺？已經不是銀行家

現在華爾街誰最賺？已經不是銀行家
瑞銀指英特爾可能分拆晶圓事業 英特爾股價收盤重挫

瑞銀指英特爾可能分拆晶圓事業 英特爾股價收盤重挫
瑞銀完成收購瑞信 為艱鉅整併工作鋪路

瑞銀完成收購瑞信 為艱鉅整併工作鋪路
「將是歷史性的一天」瑞信執行長備忘錄顯示 瑞銀交易將於12日完成

「將是歷史性的一天」瑞信執行長備忘錄顯示 瑞銀交易將於12日完成

熱門新聞

資深投資策略師Ed Yardeni認為，美國已經歷一波「滾動式衰退」，以致經濟若干部門景氣疲軟，例如獨戶住宅市場就受利率走高打擊，但現在這些疲弱的部門正開始復甦，一波「滾動式擴張」即將展開。（路透）

還在憂慮美國衰退將至？策略師：滾動式擴張要來了

2023-06-22 06:13
摩根大通策略師認為，聯準會（Fed）一連串升息對美國經濟的影響，好比「溫水煮青蛙」。（路透）

Fed升息如溫水煮青蛙？美經濟恐被推落衰退深淵 摩根大通：風險已升高

2023-06-24 07:31
「股神」巴菲特近幾個月來持續加碼買進西方石油股票，動輒買進幾百萬股。圖／美聯社

巴菲特頻加碼這支今年跌8%的股票 散戶可跟進嗎？

2023-06-23 14:06
本周美股三大指數同步下挫，顯示這波人工智慧（AI）驅動的漲勢告終了嗎？專家認為，還沒有，股價還沒漲到「泡沫」程度。圖／路透

怎知AI熱門股已成「泡沫」？ 專家：注意這兩大跡象

2023-06-24 15:09
Fed主席鮑爾。(歐新社)

鮑爾發言使美債殖利率曲線更加倒掛 衰退風險升高

2023-06-22 16:00
那斯達克綜合指數暴跌，投資人拋售了今年來表現出色的科技股，並且上半年最後一個交易周開始了。路透

科技巨頭回跌 那指跌逾1%

2023-06-26 16:55

超人氣

更多 >
蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛

蕭敬騰求婚大14歲經紀人成功 哽咽揭交往16年秘辛
普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉

普亭總統專機為何抵美？謎底揭曉
「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事

「黑人」陳建州被控性騷 昔日「黑澀會妹妹」：他說范范姐不愛這事
特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情

特斯拉撞樹著火 華裔母女喪生…夫睹黑煙 悲憶清華戀情
堅果可護腦 這種更是大幫手

堅果可護腦 這種更是大幫手