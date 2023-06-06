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AI熱潮是達康泡沫翻版？2大理由顯示AI漲勢健康

編譯湯淑君／綜合外電
自從微軟1月宣布投資聊天機器人ChatGPT以來，全球媒體便大肆報導人工智慧（AI），相關概念股行情一飛沖天，AI晶片大廠輝達市值更一度衝破1兆美元，令人與「達康泡沫」產生聯想。（路透）
自從微軟1月宣布投資聊天機器人ChatGPT以來，全球媒體便大肆報導人工智慧（AI），相關概念股行情一飛沖天，AI晶片大廠輝達市值更一度衝破1兆美元，令人與「達康泡沫」產生聯想。（路透）

自從今年1月微軟宣布投資聊天機器人ChatGPT以來，全球媒體便大肆報導人工智慧（AI），沾上邊的股票行情一飛沖天，AI晶片大廠輝達市值更一度衝破1兆美元。此情此景，令人與「達康泡沫」（dotcom bubble）產生聯想。

但金融時報（FT）專欄作家卜練德（John Plender）指出，這波AI投資熱潮與昔日的網路股狂熱大不相同，部分市場漲勢凌厲堪稱「健康」。

卜練德指出，去年大型科技股股價重挫，與主要央行紛紛調高利率大有關係，因為利率走高使科技公司未來現金流折合成現值大幅縮水；但今年來，央行至今尚未停下升息腳步，科技股卻照樣強彈，反映的是真材實料的利多。

機器模擬人工智慧，大有潛力革新經濟運作方式，協助這世界藉由生產力提升驅動經濟成長，擺脫近年來倚賴債務推動成長、資產價格因財政和貨幣寬鬆政策不自然拉抬的局面。一些人將大大地受惠。輝達是明顯的一個例子。

TS Lombard全球總經專家柏金斯預期，AI將雙管齊下驅動這波促進經濟成長的生產力提升。

一，AI可望使「當前的」生產流程更有效率。AI協助勞工憑更豐富的資訊做出決定、優化生產流程，並改善單調任務，已是有目共睹之事。結果便是改善勞工效率，進而提升整體產出。

二，AI也可協助勞工發明、發現新事物並促成科技進步，這將提高「未來的」生產力。同時，眾多研究顯示，運用生成式AI（有自我學習能力且能執行多重任務），將協助勞工和企業提高效率。

值得注意的是，AI促成生產力提升的展望，可望比達康榮景時更快實現。公眾版ChatGPT在短短兩個月內使用者人數就衝上1億人。數據分析公司GlobalData估計，到2030年，全球AI市場價值將達到3,830億美元，相較於2022年，複合年成長率達21%。

AI導致失業的顧慮成為關注焦點。但柏金斯指出，AI對勞動市場的影響有利有弊。這是因為，科技進步每每造成雙重效應：一種是「替代和取代效應」，省人工的技術可能導致部分被取代的勞工失業；第二種是「收入或補償效應」，亦即科技使所有貨物和勞務價格更便宜，因而提高了實質收入，並在經濟其他部門製造出新的需求來源。回顧歷史，「補償效應」總是凌駕「取代效應」。

沒人能確定AI會不會一反歷史趨勢；AI現階段的發展仍不可信賴，甚至生出一堆胡言亂語；AI導致的通貨緊縮衝擊，是否會壓倒目前的通貨膨脹力量（因為供應短缺和勞動力市場緊繃），以及將來的物價壓力（因先進國家和中國大陸的勞動力日益萎縮），也難以逆料。

話雖如此，卜練德認為，輝達執行長黃仁勳上周宣稱「新運算時代轉捩點」來臨，或許看法正確。大型科技股漲勢似乎可能順應AI前進的鼓聲繼續大步邁進，表現勝過較傳統的、對貨幣政策是鬆緊更敏感的標普500指數其他成分股。

投資人從達康泡沫化記取的一大教訓就是：股市狂熱時，許許多多的「雞犬」尾隨「得道者」升天。但在今天科技股的這種價位，那些沒真本事只是搭AI順風車的個股，或許不久就會被刷下來。

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