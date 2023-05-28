太依賴石油…學者籲：若油價暴跌 伊拉克經濟恐進「加護病房」

伊拉克貿易高度仰賴石油，政治學家艾查維憂心呼籲，如果不能實現多元化，經濟恐有進入「加護病房」的風險。圖為伊拉克巴士拉附近的油田鳥瞰圖。（路透）

全世界正努力面對化石燃料對氣候的影響，貿易高度仰賴石油 的伊拉克，如果不能實現多元化，經濟恐有進入「加護病房」的風險。

法新社報導，伊拉克以目前速度生產原油，它龐大的石油儲備還可再用1個世紀，但隨著世界努力擺脫對碳氫化合物的依賴，伊拉克調適的速度一直很慢。

多年來，能源業一直面臨減少溫室氣體排放的呼聲，目標是將全球升溫幅度控制在攝氏1.5度以內。

七大工業國集團（G7）─英國、加拿大、法國、德國、義大利 、日本和美國，今年4月承諾「加速」從化石燃料中「退出」，目標是「最遲」到2050年實現碳中和。

但隨著伊拉克從多年嚴重衝突和政治動盪中恢復，石油銷售占伊拉克預算總收入的90%，形成嚴重的過度依賴問題。

政治學家艾查維（Ammar al-Azzawi）表示，「目前整個伊拉克經濟都依賴石油與石油價 格」，「如果油價暴跌，我們的經濟將走進加護病房。」

艾查維建議的補救措施是在世界轉向替代能源之前，發展伊拉克工業、農業和旅遊業。

歐盟今年3月已表示2035年將完全禁止銷售內燃機引擎新車，屆時新車將不允許排放任何二氧化碳。

總部位於紐約的洛克斐勒基金會（Rockefeller Foundation）氣候中心主任沙法（Ali al-Saffar）說，全球正努力投入能源轉型，但並未達到專家期望的速度和規模。

伊拉克4200萬人民長期為乾旱還有頻繁的沙塵暴所苦，民眾已見證這些溫室氣體排放的結果。

聯合國認為伊拉克這個大部分乾旱的國家，可說是世界上受氣候變遷影響最嚴重的5個國家之一。