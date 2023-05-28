我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

拜登、麥卡錫債限談判達協議 草案定31日表決

NBA／懷特致命補籃絕殺熱火 塞爾蒂克奇蹟逼進搶七

通膨居高不下 金融市場上修對美、歐、英利率預期

編譯任中原／綜合外電
市場現在預期，Fed將維持更高的利率更久。（路透）
市場現在預期，Fed將維持更高的利率更久。（路透）

美國4月個人消費支出（PCE）及通膨指數升幅都超出預估，已使國際金融市場大幅提高對美國、歐元區及英國的利率預期水準。

美、歐、英國短期公債殖利率再度上升，2年期美債殖利率從5月初時的3.7%大幅上升到4.6%，2年期英債殖利率升破4.5%，為去年10月來高點；2年期德債殖利率本月初約為2.5%，現在也升到逼近3%。投資人原先押注經濟將會減緩，但現在預期升息期間將會更延，以抑制通膨居高不下。

基金經理人與交易商對利率預期也發生重大轉變，利率期貨市場目前預期，聯準會（Fed）6月再度升息的機率已上升到37%。5月初時市場預期歐洲央行（ECB）將升息到3.5%，但現在已提高到3.7%；一周前市場預期英格蘭銀行（央行）年底時的利率為4.9%，現在已提高到5.5%。

投資人對於核心通膨居高尤其擔憂，因為這將使央行干冒經濟衰退的風險，也將進一步升息。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃警告，由於美國通膨比預期更持久，因此美國利率必須更高，且維持高利率更久。

法通投資（LGIM）公司投資長勞德表示，「我們確定尚未脫離危險區」；貝萊德集團報告中也指出，各國共同的問題是核心通膨率比預估更加頑強，這表示各央行無法在短期內停止升息。

殖利率 升息 投資

上一則

葡萄牙網路安全機構示警 朝5G禁用中國設備邁進

延伸閱讀

以往買牛肉、現在買雞肉…通膨高漲 有錢人也節衣縮食

以往買牛肉、現在買雞肉…通膨高漲 有錢人也節衣縮食
以往買牛肉 現在改買雞肉或豬肉 好市多購物車透露「通膨」財況

以往買牛肉 現在改買雞肉或豬肉 好市多購物車透露「通膨」財況
IMF小幅上修美國今年經濟成長預測

IMF小幅上修美國今年經濟成長預測
美4月通膨發燙 推升Fed繼續升息機率

美4月通膨發燙 推升Fed繼續升息機率

熱門新聞

連鎖零售大廠最近紛紛退出全美大城市，圖為今年擬關閉15個據點的諾斯崇。（路透資料照片）

連鎖零售商 退出全美大城市

2023-05-21 02:00
台灣大學明天舉行畢業典禮，邀請到晶片大廠輝達（Nvidia）創辦人、執行長黃仁勳擔任致詞嘉賓，給畢業生們勉勵與祝福。圖／取自「國立臺灣大學 National Taiwan University」

台大畢業禮邀黃仁勳致詞 被目擊在台灣夜市買麻花

2023-05-26 14:05
輝達股價周四創新高，共同創辦人黃仁勳的財富一天內膨脹64億美元到340億美元，創下新高。（美聯社）

全球竄最快的億萬富豪 黃仁勳身價1天增加64億美元

2023-05-25 20:27
路易威登集團（LVMH）執行長阿諾特。(路透)

LV股價崩 全球首富阿諾特單日財富蒸發112億元

2023-05-23 23:09
微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站。（網路照片）

微信發布刷掌支付 伸手即可進出地鐵站

2023-05-21 10:19
美國國會若未能在6月1日「大限日」前提高聯邦政府債務上限，導致美國延遲履行債務、引發債務違約危機，從美國股市、債市到全球經濟都將陷入動盪。（美聯社）

美債限大限日迫近 理財顧問建議投資人聚焦「3P」自保

2023-05-24 08:56

超人氣

更多 >
生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間

生日差點變忌日 韓亞開艙門嫌鄰座乘客回憶驚悚瞬間
歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」

歧視中文旅客？新加坡南航被控諷中國旅客「是狗」
陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後

陪媽上美容院…6歲女童剪掉他人長髮 母「大出血」善後
100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」

100歲季辛吉不愛運動、吃重口味 兒子曝光他長壽「兩個秘訣」
美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光

美商務部長雷蒙多：不會容忍中國封殺美光