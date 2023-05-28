通膨居高不下 金融市場上修對美、歐、英利率預期

市場現在預期，Fed將維持更高的利率更久。（路透）

美國4月個人消費支出（PCE）及通膨指數升幅都超出預估，已使國際金融市場大幅提高對美國、歐元區及英國的利率預期水準。

美、歐、英國短期公債殖利率 再度上升，2年期美債殖利率從5月初時的3.7%大幅上升到4.6%，2年期英債殖利率升破4.5%，為去年10月來高點；2年期德債殖利率本月初約為2.5%，現在也升到逼近3%。投資 人原先押注經濟將會減緩，但現在預期升息 期間將會更延，以抑制通膨居高不下。

基金經理人與交易商對利率預期也發生重大轉變，利率期貨市場目前預期，聯準會（Fed）6月再度升息的機率已上升到37%。5月初時市場預期歐洲央行（ECB）將升息到3.5%，但現在已提高到3.7%；一周前市場預期英格蘭銀行（央行）年底時的利率為4.9%，現在已提高到5.5%。

投資人對於核心通膨居高尤其擔憂，因為這將使央行干冒經濟衰退的風險，也將進一步升息。國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃警告，由於美國通膨比預期更持久，因此美國利率必須更高，且維持高利率更久。

法通投資（LGIM）公司投資長勞德表示，「我們確定尚未脫離危險區」；貝萊德集團報告中也指出，各國共同的問題是核心通膨率比預估更加頑強，這表示各央行無法在短期內停止升息。