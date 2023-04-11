彭博：庫克下周赴印度 親自主持兩家Apple直營門市開幕

知情人士透露，蘋果公司執行長庫克預定下周前往印度，參加印度首二家蘋果直營店的開幕活動。（歐新社）

蘋果 公司執行長庫克 預定下周前往印度 ，參加印度第一批蘋果直營店的開幕活動。這也凸顯出蘋果對這個成長市場與製造基地抱持著宏大願景。

彭博資訊引述知情人士報導，庫克可能親自主持位在印度金融中心與政治首都的兩家蘋果直營店的開幕儀式。蘋果已宣布，一家門市4月18日將在孟買開幕，另一家則是4月20日在新德里開幕。

這距離庫克2016年首訪印度已經七年，而且正值蘋果在印度市場達到重要里程碑，即iPhone在印度銷售創下新高，以及印度的iPhone年出口額達到數十億美元。此外，在美中關係緊繃之際，蘋果正押注印度成為中國以外的重要組裝據點。

蘋果將在孟買Bandra Kurla Complex的高檔購物中心內開設第一家印度直營店，庫克預定親自主持開幕；幾天後他將為新德里門市開幕，該店位於Saket的高檔購物中心內。

蘋果花了很長一段時間醞釀開設這兩家店，原因是印度有嚴格的規定限制國際品牌在當地開設直營門市，除非他們有很大量的產品是來自印度國內生產。

一名消息人士說，蘋果還尋求安排庫克與印度總理莫迪會面。莫迪政府持續推動電子產品製造，還提供數十億美元獎勵吸引鴻海、和碩等蘋果的製造合作夥伴前往印度。

蘋果公司未立即回應有關庫克將到訪印度的消息。

蘋果公司在2020年開設印度線上商店。印度是全球第二大智慧手機市場，也是成長最快的市場之一。然而，蘋果產品相對高價，對於14億人口的印度而言，價格可負擔性仍是影響購買決定的重要因素。

庫克曾在財報會議中強調印度做為蘋果市場和製造基地的重要性。庫克在最近一次的財報會議中表示，蘋果在印度寫下創紀錄單季營收，而且年比成長達非常強勁的二位數幅度，「印度對我們來說是個極為令人興奮的市場，也是一大重心，我非常看好印度」。