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普亭軍事、能源攻擊皆失敗 克魯曼：給世人三個教訓

編譯湯淑君／綜合外電
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）
2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。（路透）

俄羅斯去年2月24日揮軍入侵烏克蘭後，至今已發動四波攻擊，包括三波軍事戰以及一場經濟戰。截至目前的戰況是：閃電攻下基輔失敗了，轉攻烏東卻遭烏軍挾西方精密武器還擊，冬季出擊頓巴斯可能又落得戰略失敗。最重要的是，俄羅斯以天然氣當武器要脅歐洲諸國的經濟戰，也已挫敗。

2008年諾貝爾經濟學獎得主克魯曼6日在紐約時報專欄指出，俄羅斯總統普亭以切斷天然氣供應為要脅、逼迫歐洲民主國家放棄支持烏克蘭，但此企圖並未得逞。這種把能源供應當武器的威脅，起初令眾人憂心忡忡，畢竟俄羅斯不但是石油生產大國，更能以天然氣斷供向歐洲各國施壓。這是因為，透過管線供應天然氣的運輸成本最低，一旦俄國切斷天然氣供應，一時間看不出從何另覓供應源取而代之。

因此，包括克魯曼在內，許多人原本擔心，俄羅斯名副其實的天然氣禁運可能重創歐洲各國。會導致歐洲經濟衰退嗎？一旦歐洲陷入艱困時局，還會力挺烏克蘭嗎？

結果是：歐洲安然度過沒有俄國天然氣可用的日子。歐元區失業率並未攀升；通膨上揚了，但各國政府祭出價格管制和財務補助，有效緩和能源價格飆升帶來的痛苦。

儘管俄國天然氣大致斷供，歐洲人照常過日子。怎麼辦到的？大致反映下列因素：轉向其他天然氣供應來源，包括從美國運來的液化天然氣（LNG）；節約能源的計畫奏效，降低了需求；暫時回頭採用燃煤發電應急；可再生能源占歐洲能源組合的比重已提高；異常溫暖的冬季，也助一臂之力。

總之，誠如「歐洲外交關係協會」（ECFR）在報告中所言，「莫斯科想藉不供應天然氣勒索歐盟成員國，並未得逞。」事實上，歐洲各國強化對烏克蘭軍備援助，尤其是主戰坦克，或許對烏軍在頓巴斯的反攻大有助益。

克魯曼表示，俄羅斯把能源武器化的攻擊失敗，可從中學到三個教訓：

一，俄羅斯看來更像是外強中乾的假超級強國，自我標榜的強大軍力不過爾爾，現在甚至難把能源供應大國的地位當武器來耍。

二，民主國家再次展現出，乍看下他們或許顯得軟弱、易受威脅，但其實不然。

三，現代經濟體的彈性和應變能力，遠遠強過一些既得利益者所言。

克魯曼說，化石燃料遊說人士及其政治支持者一再堅稱，任何降低溫室氣體排放的努力，對就業和經濟成長而言都將是災難一場。然而，世人此刻正見證歐洲的能源轉型，在猝不及防的最糟情況下仍因應得宜。這顯示，照既定計畫按部就班的能源轉型，困難度遠低於悲觀人士所想像。

天然氣 俄羅斯 克魯曼

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