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馬英九結束訪中：此行讓「九二共識」又活過來了

「乾淨能源」世界 需投10兆元

編譯黃淑玲、陳律安／綜合報導
全球經濟若都使用無碳能源，未來20年需大量建造太陽能板工廠和金屬冶煉廠。(歐新社資料照片)
全球經濟若都使用無碳能源，未來20年需大量建造太陽能板工廠和金屬冶煉廠。(歐新社資料照片)

根據美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克的計算，全世界要完全轉用乾淨能源，需要投入10兆美元。然而，持續依賴化石燃料的代價更高。

特斯拉6日發布「宏偉計畫」的第三階段（Master Plan Part 3），其中提到，全球經濟若都使用無碳能源，未來20年需大量建造太陽能板工廠和金屬冶煉廠，才有足夠的再生能源發電量與儲電容量來供應所需。

馬斯克3月在投資人大會提出「無化石燃料世界」的願景，這份新出版的白皮書詳列細節。

報告計算，如果全球未來20年繼續以去年的水準生產石油、燃煤與天然氣，代價約是14兆美元。

馬斯克設想的全球乾淨能源體系，需要約30,000百萬瓩（GW）的再生能源容量、以及240,000百萬瓩小時的儲能容量。

彭博新能源財經（BNEF）的資料顯示，2021年全球再生能源容量只有3,214百萬瓩，而定置型能源儲存部門預測要到2030年底時，容量才能達到1,432百萬瓩小時。

由此也可看出特斯拉等潔淨能源科技公司所具備的龐大潛在利益。

雖然10兆美元看起來是個天文數字，但馬斯克堅稱，相較於100兆美元的全球經濟規模，這不過是九牛一毛，而且若分攤到20年，絕對可行。他上月就說，「20年下來，只占全球經濟的0.5%，所以不是個大數字。」

在馬斯克設想的情境裡，金屬需求將大爆發。為了生產鎳、鋰、銅等用於電池或是潔淨能源設備的金屬，礦物開採礦物共需5,020億美元資本支出，金屬冶煉的總資本支出估為6,620億美元。

特斯拉估算，在最高峰的情況下，全球每年為取得朝乾淨能源轉型所需的金屬，須挖掘達33億噸的土壤。然而，這仍低於目前化石燃料產業所挖掘的155億噸。

另外，能源轉型所需的金屬也不太可能消耗殆盡，原因是對目前資源的需求，僅占供應量的一小部分，且需求日漸提高會鼓勵探勘業者找尋新的礦源。

自2040年起，回收後的金屬將取代新的金屬供應，原因是退役的電池、太陽能板和風機都經由回收再利用。其他金屬的使用將逐步減少或極少化，例如太陽能板的原料將採用銅而非銀、電池使用人造石墨、風機的稀土用量也會減少。

馬斯克 特斯拉 石油

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