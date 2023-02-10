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裁員等於省錢？Meta等大企業裁員成本曝光

編譯洪啟原／綜合外電
財星雜誌（Fortune）報導，儘管裁員號稱可節省成本，但裁員常衍生龐大的短期支出，因企業需一次支付數百筆、甚至數千筆資遣費。（路透）
財星雜誌（Fortune）報導，儘管裁員號稱可節省成本，但裁員常衍生龐大的短期支出，因企業需一次支付數百筆、甚至數千筆資遣費。（路透）

臉書母公司Meta執行長本月稍早在財報法說會中宣布，2023年是展現「效率的一年」。他不是率先提出這個說法的人。許多時候，談論企業效率往往預告大規模裁員的可能性，或者說，企業效率是裁員產生的結果。

財星雜誌（Fortune）報導，儘管裁員宣稱可節省成本，但裁員常衍生龐大的短期支出，因企業需一次支付數千筆、甚至數萬筆資遣費。Fortune專欄作家柯文說：「裁員的支出本來就不低，企業在省錢之前就要先花掉一大筆錢。」

美國小企業管理局（SBA）預估，裁汰每個員工的實際成本是他們薪水的1.25~1.4倍，而裁員的企業需負擔這些潛在成本。企業提供給員工的福利補助也有其成本，像是職涯服務和移民支持等。部分大企業已為裁員行動付出超過70億美元成本。

以下是各公司的裁員人數及相關成本

Google母公司字母

裁員數：1.2萬人

總成本：1月裁員成本估介於19億~23億美元

每人平均成本：15萬8,333美元~19萬1,666美元

臉書母公司Meta

裁員數：1.1萬人

總成本：第4季資遣費和其他人事成本為9.75億美元。Meta指出，與減少工資、獎金及其他福利支出省下的費用相抵後，資遣費成本不算高。

每人平均成本：8萬8,636美元

微軟

裁員數：1萬人

總成本：計入員工資遣費和其他福利後，去年第4季獲利預估減少約8億美元。

每人平均成本：8萬美元

亞馬遜

裁員數：去年第4季裁員1萬人；今年擬裁逾8,000人

總成本：去年第4季的資遣費成本為6.4億美元；今年裁員衍生的成本尚未公布。

每人平均成本：6.4萬美元

網通設備大廠思科

裁員數：4,100人

總成本：到去年10月底止的資遣費估6億美元

每人平均成本：14萬6,341美元

瑞士信貸

裁員數：2,700人

總成本：截至去年第3季的財源成本預估1.96億美元，整頓成本估2.72億美元。

每個員工平均成本：17萬3,333人

加密幣交易所Coinbase

裁員數：1,100人

總成本：去年的資遣費和人事成本約為4,100萬美元。

每個員工平均成本：3萬7,474美元

裁員 福利 臉書

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