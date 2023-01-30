環保當道 東南亞國家推永續觀光

後新冠疫情時代國際旅行開始復甦，東南亞國家也致力推動觀光 以提振經濟，同時確保觀光餐旅業永續發展，試圖兼顧經濟及生態保育。

日經新聞報導，印尼 巽他群島是世界最大蜥蜴科莫多巨蜥的唯一自然棲息地，雅加達政府去年8月試圖調漲科莫多島的登島費，從15萬印尼盾一口氣上調至375萬印尼盾（240美元），但在當地業者和地方官員反彈後喊卡，今年1月當局再度考慮漲價，最終仍打退堂鼓。印尼此舉旨在以價制量，並在保護生態之際增加營收 ，但當地業者擔憂國際遊客將因此流失。地方當局表示，目前科莫多國家公園入口處城鎮拉布安巴佐的航班機票幾乎售罄。

國際自然保護聯盟（IUCN）表示，全球暖化和海平面升高，未來45年內適合科莫多巨蜥的棲息地將銳減至少30％。同時，印尼正深陷財務困境，希望盡可能提高觀光營收。

科莫多島收費爭議並非特例。隨著世界各國紛紛解封，國際旅遊需求反彈，推動永續觀光的重要性再度引發關注。

雅加達Segara Research Institute執行董事阿卜杜拉表示：「政府應知道，要維護生態並促進觀光業可持續性，漲價非唯一門路。」應對旅客過多問題的方法百百種，包括提高入場費、限制遊客數量，及暫時關閉國家公園和海洋保護區等脆弱生態區域，以便生態復育，各國政府得在賺錢與環保中做取捨。