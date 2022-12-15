彭博評選定義今年全球商業50人 台積魏哲家入選

台積電總裁魏哲家入選今年的「彭博50」。（聯合報系資料照片）

彭博資訊評選定義今年全球商業50人的「彭博50」（Bloomberg），包括烏克蘭總統澤倫斯基 、英國財相杭特、印度富豪阿達尼（Gautam Adani）、女網名將小威廉絲（Serena Williams）、好萊塢巨星湯姆克魯斯 等，台積電 總裁魏哲家也入選。

「彭博50」評選的範圍涵蓋政治、企業、金融、科學與科技、及娛樂等領域，主要為今年在商業界引領風騷者，但入選者未必全是人類。

科學與科技領域共九人入選，包括魏哲家、TikTok執行長周受資、韋伯太空望遠鏡（JWST）、SalesForce共同執行長泰勒（Bret Taylor）、Strip氣候部門主管蘭索霍夫（Nan Ransohoff）、腦機介面業者Synchron執行長歐克斯利（Thomas Oxley）、遠距墮胎服務Aid Access創辦人岡佩茲（Rebecca Gomperts）、數位支付業者Checkout.com創辦人兼執行長波薩茲（Guillaume Pousaz），以及設計工具製造商Figma創辦人兼執行長菲爾德（Dylan Field）。

彭博談及魏哲家指出，台積電今年政支出約360億美元擴大製造，包括投資新的跨國晶圓廠，已緩和晶片生產太集中在台灣的疑慮。

「彭博50」的商業領域有11人入選，包括阿達尼、線上拍賣平台Bring a Trailer媒體公司執行長諾南柏格（Randy Nonnenberg）、Swatch執行長海雅克（Nick Hayek）、Skims Body共同創辦人金卡戴珊（Kim Kardashian）、Patagonia創辦人喬伊納德（Yvon Chouinard）、史丹福大學經濟學教授布魯姆（Nicholas Bloom）、素食漢堡業者Slutty Vegan創辦人珂爾（Aisha "Pinky" Cole）、聖羅蘭（YSL）執行長貝里蒂尼（Francesca Bellettini）、捷藍航空（JetBlue）執行長海耶斯（Robin Hayes），以及微軟遊戲部門主管史賓塞（Phil Spencer）。

金融領域有杭特等11人入選，比較特別者為今年從女子網壇退休的小威廉絲，她成立的新創公司Serena Ventures 3月籌得1.11億美元，其他入選者還有今年成為聯準會（Fed）上百年來首位非裔女性理事的庫克（Lisa Cook）、德國經濟部長哈柏克（Robert Habeck）以及Citadel創辦人葛瑞芬（Ken Griffin）等。

政治領域有11人入選，包括澤倫斯基、新加坡副總理黃循財以及南韓女權運動人士朴智炫等。娛樂領域則包括主演「捍衛戰士：獨行俠」電影的湯姆克魯斯、世界滑雪好手谷愛凌等八人。