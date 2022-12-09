外國觀光客現在去日本撿什麼便宜？答案是電玩和菜刀

自從日本解除自由行旅客入境防疫限制，日本的外國觀光客人數已大幅回升。 （美聯社）

在解除對自由行旅客的邊境 防疫限制後，日本 的外國旅客數量開始回升，10月達到約50萬人，大約是前一個月的2.4倍。在此同時，日圓匯率已貶至歷來低位。但究竟外國觀光 客現在都在日本撿什麼便宜？日本媒體每日新聞走訪東京街頭，想了解日圓貶值到底帶來哪些效果。

記者首先來到東京的電器街秋葉原，訪問一名29歲的挪威高中教師史提納。他表示，他是受朋友之託來買動漫周邊和二手遊戲。他開心地找到幾片想要的遊戲，每片價格約5、6,000日圓，還發現了一片才1,188日圓（8.7美元）的「洛克人」。他說：「這一片在挪威大概值20,000日圓。」

接著記者來到淺草附近的合羽橋廚具街，這裡則有許多美國遊客正在大買特買。44歲的普萊絲毫不手軟地買了一把30,000日圓（220.4美元）的菜刀要給愛做菜的丈夫。她說：「這是手工製的。只想到它的品質，就會覺得很划算。」

在普萊絲身旁的男性是她的老闆，他沒看價格就選了包括廚刀在內四件商品，總計花了60,000日圓。他們全程都是由會講流暢英文的店員負責招待。

在當地另一家刀具店和心堂工作的唐先生會講流暢的中文、英文和日文。他說，約七成店裡顧客都是外國客，「很難僱用只會說日語的店員」。

雖然由於俄烏戰爭導致原物料成本飆漲，日本今年物價不斷上漲，但日本已承受了很長一段時間的通貨緊縮。據經濟合作發展組織（OECD）分析，日本過去30年的實質平均薪資基本上一直持平，但同一期間國內物價也並未大幅上漲，因此日本民眾普遍感覺不到自己變窮。

但日圓貶值已提高進口成本，推升電力、糧食和其他物品價格，對日本國內民眾的家計造成壓力。若去觀察外國遊客的爆買潮，就會發現日本國內民眾的購買力已經下滑。

經濟分析師加谷珪一表示，雖然日圓貶值提高進口品價格和電價，但對出口和國內觀光業而言卻是一大助益。不過，就日本而言的整體平衡，就不是每個人都贊成利大於弊。

加谷說：「雖然人們會傾向專注在眼前的國內觀光業效果，但從中長期的觀點來看，抑制日圓貶值還是比較好。為了有所進步，我們應該以提升企業競爭力為目標，並讓國內轉型為付得起高薪資的經濟結構。」