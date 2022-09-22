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亞洲開發中經濟體展望 調降

編譯葉亭均／綜合報導
亞銀最新GDP成長預估。(資料來源:亞銀)
亞銀最新GDP成長預估。(資料來源:亞銀)

亞洲開發銀行（ADB）21日調降開發中亞洲經濟體成長展望，影響因素包括利率攀升、俄烏戰爭持續以及中國的清零防疫政策。其中，中國的經濟成長速度將是30年來首度慢於其他亞洲發展中經濟體，台灣則有機會「保3」。

亞銀公布「亞洲發展展望更新報告」，預期開發中亞洲今年經濟成長4.3%，較7月預估的4.6%下修；大陸今年成長率預估則從4%調降至3.3%，主要是零星出現的新冠疫情和防疫封控措施削弱大陸經濟成長。

亞銀表示，中國經濟成長將是30年來首度慢於其他亞洲發展中經濟體，後者預期今年成長5.3%。

亞銀將此歸咎於中國新冠政策導致的零星封鎖，房地產產業的問題，以及外部需求疲軟導致經濟活動減緩。

亞銀表示，儘管亞洲開發中地區顯示出觀光業回溫帶動經濟持續復甦的跡象，但全球的不利因素正拖累整體成長。

亞銀行首席經濟學家帕克（Albert Park）說：「亞洲開發中經濟體持續復甦，但風險提高」，全球景氣下滑將衝擊出口，已開發經濟體貨幣緊縮幅度比預期大，可能引發金融動盪。

至於台灣方面，今年預估成長3.4%，較4月的3.8%預估值下修；明年成長率預估值持平於3%。

亞銀對台灣今明年的通膨率預估分別持平於2.8%與2%。

印度今年經濟成長率預估值也從7.2%下修至7%，受通膨和貨幣緊縮因素拖累；東南亞經濟體今年成長率預估值從4.9%上修至5.1%，主要獲得印尼和菲律賓強勁的內需推動。

帕克說，雖然亞洲地區的通膨率低於其他地區，但供應受擾持續推高糧食和燃料價格，「亞洲開發中經濟體的政府必須留意這些風險，採取必要措施來抑制通膨同時不危及經濟成長」。

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