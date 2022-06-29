亞洲央行外匯存底 大縮水

亞洲央行 為抵擋強勢美元，紛紛動用外匯存底減緩本國貨幣貶勢，但代價是外匯存底大幅縮水。

彭博資訊報導，最新數據顯示，截至17日止，泰國外匯存底降至2,214億美元，是兩年多來最少；印尼外匯存底規模也寫下2020年11月以來最低；南韓和印度的外匯存底也降至一年多來低點；馬來西亞外匯存底則寫下2015年來最大降幅。

GAM資產管理公司全球總體投資 組合經理狄美洛說：「當市場波動過大，有些國家會動用外匯存底穩定本幣，雖無法扭轉對美元的貶勢，但可舒緩貶值幅度。」

各國央行從1997年亞洲金融危機吸取教訓，持續累積美元外匯存底，以便在市場劇烈波動時捍衛本國幣。

聯準會（Fed）今年展現鷹派立場帶動美元匯率 走強，迫使許多央行轉向買進本幣，其中泰國和印尼承諾降低本幣波動。菲律賓央行則表示，披索兌美元的匯率水準由市場決定，只有匯率波動過大時才會進場干預。

由於Fed 7月可能再次大幅升息，亞洲貨幣屆時預料將承受更大壓力。亞洲多國匯率已在多年低點附近徘徊，印度盧比匯率28日再度觸及歷史新低，菲律賓披索27日則重貶至2005年來最低。

滙豐銀行亞洲經濟研究部門共同主管范力民說：「只有當投資人更明確看到Fed何時結束緊縮周期，美元匯率才會開始回落。」