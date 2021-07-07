喝咖啡變貴了 巴西乾旱生豆價飆 成本就讓消費者吞吧

巴西乾旱等因素觸動咖啡生豆價格飆漲。（路透）

巴西乾旱等因素觸動咖啡 生豆價格飆漲，可能導致消費者不久後喝咖啡得花更多錢，這也是大宗商品行情勁揚牽動全球經濟的又一例證。

最近國際咖啡豆價格暴漲，因最大產國巴西遭近十年來最嚴重乾旱侵襲，導致咖啡豆作物受損，也造成咖啡市場出現四年來首見供應短缺。今年稍早哥倫比亞反政府抗議潮阻斷咖啡豆出口，進一步推升行情。

6月初，紐約阿拉比卡咖啡豆期貨價格衝上四年半來最高價位，直逼每磅1.7美元，較一年前暴漲近70%。之後行情已拉回每磅約1.50美元，仍大幅高於去年價格。洲際交易所（ICE）阿拉比卡咖啡豆9月期貨7日盤中躍漲1.9%，至每磅1.5090美元。

經濟學家指出，其他商品如鐵礦砂、玉米和石油 今年都普遍勁揚，而隨著這些原物料大漲迫使生產商調漲產品售價把增加的成本轉嫁給消費者，將逐漸波及更廣的經濟。

烘豆商和咖啡買家通常與供應業者簽有遠期合約，藉此可有三到九個月免受行情波動影響；封鎖防疫期間咖啡館和餐廳的需求下滑，也意味業者手上還有一些庫存。

然而，隨著合約快到期和各地經濟重啟，許多烘豆商急著以更高進價洽簽新的咖啡豆採購合約，日後很可能把升高的成本轉嫁給消費者，意味超市或咖啡店售價看漲。

精品咖啡豆交易商Mercanta創辦人賀斯特說：「下一批貨的價格才會開始變貴，開始反映在年底前的批發和零售價格上。」

Jefferies分析師德布指出，上半年歐洲咖啡零售價格持穩，顯示烘豆業者仍受遠期合約保障；但未來數月價格可能開始攀升。

跡象顯示，消費者已開始感受到漲價衝擊。德國零售商Tchibo宣布，7月起，每磅咖啡豆漲價0.5至1歐元；擁有Folgers和Dunkin'咖啡品牌的美國 食品公司JM Smucker計劃調漲旗下各類產品售價，包括咖啡。

部分業者，包括雀巢精品咖啡事業Nespresso美國部門，則表示將暫時觀望經濟復甦情況和咖啡豆價格是否持續居高不下，再作打算。