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諾獎得主研究「年薪7.5萬最快樂」 學者打臉：錢越多越快樂

文／周芳苑

諾貝爾獎經濟學得主康納曼（Daniel Kahneman）和迪頓（Angus Deaton）在不同年份獲獎，兩人2010年攜手合作進行研究，發現年收入7萬5000元的人最快樂，超過該金額，多賺錢未必能讓人更充實或有成就感；但是，這個論點最近受到專業人士挑戰。

兩位諾貝爾獎得主合作研究的結果在《美國國家科學院學報》（National Academy of Sciences）上發表，經常被引用；然而，根據同一期刊發表的2021年研究顯示，幸福感會隨著收入增長而不斷升高，即使年收入遠遠超過7萬5000元。收入仍會助長快樂。

賓州大學（University of Pennsylvania）商學院專門研究金錢與快樂關係的資深研究員基林斯沃思（Matthew A. Killingsworth）說，科學家之間相互討論時，普遍將7萬5000元平穩點視為大家接受的事實；他著手進行新研究，本來期待會得到之前的結論，沒想到，結果與先前文獻截然不同。

聖地牙哥州立大學（San Diego State University）心理學教授特溫格（Jean Twenge）是社群媒體世代探訪專書《 iGen》作者，她2020年進行另一項研究也顯示，高收入人士的幸福感持續增加。

特溫格說，走在收入上升之梯的每一階，更多錢都意味著更多幸福，即使收入超過每年10萬元也不嫌多，無論收入多高，每多一分錢都意味著更多快樂。

快樂增加曲線被誤解

針對快樂隨著收入而無限增加的新發現，康納曼和迪頓都未出面置評。不過深入分析可推論，兩位諾貝爾獎得主的研究結果之所以與基林斯沃思最近的結論不同，可能因為大家沒注意到細微處；基林斯沃思說，最初研究所指快樂增加會止於7萬5000元，是專指特定的快樂。

2010年的研究以兩種方式衡量快樂，其中之一是「生命評價」，是人們對生命的看法有多積極或消極？另一項是「情緒感受」，是人們的日常經歷和感受。康納曼和迪頓當時發現，生命評價確實會隨著收入增長而不斷增加，但情緒感受卻未等比例增加。

儘管經過解釋，基林斯沃思的研究發現還是與舊結論不同，情緒感受和生命評價會隨著收入增加而一直提升；究其原因，可能是多年前的首次研究方式不同而導致差異。

兩位諾貝爾獎得主當初為衡量情緒幸福感，出題讓受訪者回答是或否，例如「您昨天是否微笑或大笑？」 年薪7萬5000元的人多數回答「是」，年薪超過的人也同樣回答「是」，年薪是否超過該金額答案都一樣，依此推論，快樂不會增加。這樣的調查沒有給受訪者更多選擇，無法表明快樂程度。

相對的，在基林斯沃思的研究中，人們可記錄情緒改善程度，從「根本不快樂」開始、一路增加到「極快樂」為止，不單回答是或否，而且還藉助應用程式隨時記錄感受，可得到更精確的結果；基林斯沃思說，隨著收入增加，人們不僅對生活感到滿意，也享受每刻、每天的生活，從非常貧窮到非常富有的人都同感。

收入對非裔、白人影響不同

特溫格另外對美國人1972年至2016年的幸福感進行測量，發現如今收入與快樂之間的關聯性比過去更鮮明；金錢帶來的快樂比以往更多，這樣的關聯性比我們祖父母與父母那一代更牢固。

特溫格並說，非裔因收入而更快樂的情況普遍比70年代明顯，與白人相比更是如此。收入較高的美國白人1970年代以來幸福感維持穩定，低收入者的幸福感下降了；對美國非裔來說，高收入者幸福感增加，而收入較低的人保持穩定。

針對非裔與白人的差異，特溫格認為，可能因為與1970年代相比，美國非裔的高中和大學畢業率提高、死亡率降低，而且鮮明的種族偏見減少，但某些關鍵情況並未改善，好比說，種族貧富差距仍與1968年一樣大。

特溫格樂見這樣的結果，她說，這段時間內，非裔美國人大致上有所進步，雖然還不夠，但已有進展。

諾貝爾獎 美國 非裔

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