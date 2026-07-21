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迪士尼大裁員皮克斯首當其衝 「玩具總動員5」大賣也救不了飯碗

記者陳穎／即時報導
「玩具總動員5」狂賣仍無法阻止迪士尼裁員。(美聯社)
「玩具總動員5」狂賣仍無法阻止迪士尼裁員。(美聯社)

迪士尼再度啟動裁員，旗下皮克斯動畫工作室（Pixar）成為此次重整中受影響最嚴重的電影部門。儘管「玩具總動員5」暑假檔表現亮眼，迪士尼仍宣布在娛樂事業進行新一波人力精簡，整體裁撤數百個職位，其中皮克斯首當其衝，引發業界關注。

根據「綜藝報」報導，這波裁員橫跨迪士尼影業、Disney Entertainment Television、ESPN、國家地理頻道等多個部門，而電影事業中又以皮克斯受影響最大。迪士尼表示，此次調整是因應產業環境持續變化，公司將持續檢視資源配置，把資源重新投入更具發展潛力的領域。

外界一度傳出皮克斯約有150名員工遭裁撤，不過知情人士透露，實際受影響人數低於工作室總員工數的10%，迪士尼並未公布確切裁員數字。

值得注意的是，皮克斯近來才靠著「玩具總動員5」締造9.59億美元亮眼票房成績，但原創作品近年表現起伏不定，包括「地球特派員」（Elio）票房失利，而今年推出的原創動畫「狸想世界」(Hoppers)雖然口碑與票房優於預期，仍難以與系列續集相提並論。業界分析認為，迪士尼近年持續將資源集中在高知名度IP與劇場版作品，也是此次重整的重要原因之一。

這已不是皮克斯近年首次縮編。2024年，皮克斯便曾裁撤約175名員工，當時公司宣布將縮減Disney+原創內容製作，重新聚焦院線動畫電影。如今再度面臨裁員，也反映動畫產業在串流市場降溫後，仍持續進行組織調整與成本控管。

精華 FAQ

  • 這波裁員橫跨迪士尼影業、Disney Entertainment Television、ESPN與國家地理頻道等部門，其中電影事業又以皮克斯受影響最大，顯示整體重整範圍相當廣。

  • 雖然「玩具總動員5」拿下9.59億美元票房，但皮克斯原創作品表現起伏，且迪士尼近年更傾向把資源投向高知名度IP與院線大片，因此仍需縮編。

  • 外界傳出約150人受影響，但實際少於總員工數10%。這也顯示皮克斯並非首次縮編，2024年已裁過約175人，反映串流降溫後業界仍在控管成本。

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