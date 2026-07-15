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促台半導體產業赴美生產製造 美學者籲盡快推動免除雙重課稅

記者陳熙文／華盛頓即時報導
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史丹福大學胡佛研究所研究員譚安（Glenn Tiffert）。（本報資料照片）
史丹福大學胡佛研究所研究員譚安（Glenn Tiffert）。（本報資料照片）

史丹福大學胡佛研究所研究員譚安（Glenn Tiffert）14日在美國聯邦眾議院聽證會表示，美國應該通過美台加快免除雙重課稅法案，增加美國在半導體產業競爭力，台灣半導體業者希望投資美國，但繳稅卻處於劣勢。

美國聯邦眾院監督與政府改革委員會的經濟成長、能源政策暨法規事務小組委員會，舉行聽證會，邀請學者專家討論。譚安說，美國除了要解決企業執照問題，台積電亞利桑納州設廠，需要逾千張執照申請。美國還需要推動美台加快免除雙重課稅法案，讓台灣半導體業者更願意來美國投資。

譚安指出，他才訪問台灣，與台灣半導體產業的關鍵業者對話，台灣業者希望到美國投資更多，卻面對雙重課稅的懲罰，讓台灣業者必須付出比韓國投資者多出10％稅金，令台灣業者居於劣勢。

譚安表示，台灣半導體業者是美國希望赴美投資的對象，若美國想建立半導體競爭力，讓半導體產業到美國生產製造，應該盡快推動相關法案，這將促成美國希望製造業回流的關鍵助力。

精華 FAQ

  • 他主張美國應盡快通過美台加快免除雙重課稅法案，並改善企業執照等投資障礙，讓台灣半導體業者更願意到美國設廠生產。

  • 譚安指出，台灣業者在美國投資時面臨雙重課稅懲罰，稅負比韓國投資者多出10%，因此在成本與競爭條件上明顯居於劣勢。

  • 他提到美國還要處理設廠許可過於繁複的問題，例如台積電在亞利桑納州設廠就需要逾千張執照申請，拖慢投資與製造回流進度。

亞利桑納州 台積電

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