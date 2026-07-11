SK海力士美國掛牌大漲 台積電和ASML法說接棒成晶片行情焦點

SK海力士赴美掛牌後，台積電和艾司摩爾（ASML）法說會將接棒成為下周最受關注的AI行情焦點。（路透）

SK海力士赴美掛牌首日大漲13%，重燃投資人對AI交易的熱情，也帶動美股 在財報季登場前走高。投資人評估晶片行情是否出現疲態之際，台積電 和艾司摩爾（ASML）法說會將接棒成為下周最受關注的焦點。

這家南韓 記憶體晶片大廠完成規模265億美元美國存託憑證（ADR）發售案，為市場震盪劇烈的一周畫下句點。投資人最近一而再、再而三評估支撐AI革命的科技股漲勢是否合理，導致股市大幅震盪。中東戰火重燃，也再度引發通膨疑慮。

相較於SK海力士飆漲，費城半導體指數周五小漲不到0.1%，其中美光（Micron）下跌1.2%，台積電ADR跌0.7%。科技股比重較高的那斯達克綜合指數上漲0.3%，史坦普500指數漲0.4%，道瓊工業指數上漲0.3%。

一周下來，史坦普500指數上漲1.2%，那斯達克指數漲1.7%。道瓊指數下跌0.5%，終止連續四周漲勢。費半和台積電ADR周線各漲2.7%和0.4%。

全球科技股全面賣壓之下，SK海力士在首爾股價周三連續二日大跌6%，周四反彈5%，周五赴美掛牌前則幾乎持平。赴美掛牌可能有助縮小SK海力士的評價折價。早在美國掛牌的台積電，本益比高於SK海力士。但另一方面，發行新股也會稀釋現有股東的持股。

市場同時緊盯最新地緣政治情勢；美國總統川普一度宣稱美國認定和伊朗的停火已經結束，帶動油價短暫上漲，但他隨後說談判仍將繼續，油價因而回落。

Bellwether Wealth投資長貝林（Clark Bellin）說：「伊朗緊張局勢本周再度升高，市場反應卻相當平淡，可見投資人已不再緊盯地緣政治風險。美股雖準備迎接另一個強勁的財報季，但市場期待也變得更高。」

Nationwide首席市場策略分析師哈克特（Mark Hackett）說，企業獲利仍為股市提供支撐，但有些投資人擔心市場期待已經過高，可能要等到財報證實後，才願意推動股市持續走高。

下周將是金融市場關鍵的一周。投資人除了準備迎接第2季財報季登場，也等待6月重要通膨數據；與此同時，美伊戰火可能再度延燒。

Glenmede 投資策略副總裁雷諾茲（Michael Reynolds）說：「現在市場面臨多股交錯力量，包括地緣政治消息、財報季開跑、即將公布的 CPI 資料，以及市場對 AI 行情抱持疑慮。種種因素似乎同時浮上檯面。」

下周登場的財報季預料將顯示，企業獲利連續第2季成長超過20%。這項亮眼成績可能讓投資人更加相信，美股多頭行情仍完好無損。

Yardeni Research 總裁雅德尼（Ed Yardeni）本周接受 CNBC 訪問時說：「最近並不是一波由本益比帶動的多頭市場，而是由獲利帶動的市場。我認為，這仍會是一個由獲利帶動的市場。」

下周公布財報的大型銀行，可望讓投資人看到資本市場仍然強健，尤其近日交易熱絡。花旗、高盛集團、富國銀行、摩根大通和美國銀行都將在周二公布財報；貝萊德和摩根士丹利則會在周三發布業績。

艾司摩爾和台積電將分別在周三和周四舉行法說會。

下周公布的通膨數據，也將為物價壓力最集中的領域提供初步線索。FactSet彙整的市場預期顯示，周二公布的6月消費者物價指數（CPI）年增率預計為3.8%，低於5月的4.2%。

Ameriprise首席市場策略師薩格林貝內（Anthony Saglimbene）說：「如果通膨更熱，或我們看到未來幾個月通膨仍會維持高檔的跡象，就可能推高年底前升息的機率。」