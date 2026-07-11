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iPhone和Mac晶片全用英特爾 美媒曝恐是蘋果去年豁免晶片關稅條件

編譯湯淑君／綜合外電
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英特爾可望為一些Mac和iPhone製造晶片，華爾街日報指出，這與去年蘋果進口晶...
英特爾可望為一些Mac和iPhone製造晶片，華爾街日報指出，這與去年蘋果進口晶片獲關稅豁免有關。（路透）

最近傳出英特爾可望為一些新的蘋果Mac和iPhone製造晶片，美媒披露這可能與去年蘋果進口晶片獲得重大關稅豁免有關。

華爾街日報（WSJ）周五報導說：「庫克因為去年夏季提出一項非常之請，而遭白宮施壓。這位蘋果執行長那時在華府，急著遊說川普政府打消對所有半導體進口一律課徵100%關稅的計畫，若是那麼做，可能推升蘋果大多數重要產品的成本。」

後來，蘋果因允諾在美國投資數千億美元，而贏得關稅豁免。美國總統川普與商務部長盧特尼克分別會晤庫克時，曾提及另一家美國公司：陷入難關的晶片製造商英特爾。

這篇報導詳述川普政府基本上以蘋果投資英特爾，作為取得關稅豁免的關鍵條件。

報導說：「將近一年後，川普透過Truth Social貼文宣布，蘋果的一些產品將開始採用英特爾製造的晶片，激勵英特爾股價漲到紀錄高點。川普寫道：『我決定協助英特爾，因為我們需要在美國此地設計、打造自己的晶片。』」

報導還說：「知悉商議詳情的人士說，蘋果計劃把Mac筆電和iPhone用的晶片都給英特爾製造。蘋果和英特爾之間的潛在交易，與關稅討論的關聯性，之前媒體並未報導過。」

在此之前，蘋果未曾因為半導體進口關稅的緣故而被迫調漲產品售價。不幸的是，如今記憶體供應吃緊，這筆帳還是得付。

精華 FAQ

  • WSJ指出，蘋果去年為避免半導體全面課徵100%關稅，曾向川普政府遊說並獲得豁免；作為交換，白宮也提到英特爾，讓外界認為雙方合作可能與關稅條件相關。

  • 知情人士透露，蘋果計劃把Mac筆電與iPhone所用晶片都交由英特爾製造。若消息屬實，這將是蘋果供應鏈的重要變動，也顯示英特爾可能獲得重大新訂單。

  • 對英特爾而言，這代表有機會拿下來自蘋果的大單，激勵股價創高；對蘋果而言，則可能藉由配合美國製造與投資承諾，持續維持關稅豁免並降低成本壓力。

英特爾 iPhone 關稅

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