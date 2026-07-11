綠電成本恐飆漲 科技巨頭承壓

由於政府停止補貼、AI資料中心用電需求激增，美國企業面臨的綠能成本可能暴漲。（美聯社）

由於川普 政府停止再生能源稅收抵免，加上資金雄厚的資料中心業者搶購現有的能源供應，Goolge和Meta 等美國企業面臨的綠色能源成本可能急劇攀升。

再生能源追蹤業者LevelTen能源公司對全美太陽能和風電開發商的調查顯示，在「通膨削減法」對太陽能和風電項目的補貼結束後，乾淨能源購電協議（PPA）成本預料將漲40%-120%，例如德州PPA價格可能會從每千度（MWh）55美元飆升至121美元。

美國能源資訊局（EIA）預測，到2050年左右，美國電力需求將成長25%-50%，彭博新能源財經（BNEF）則預測，Meta和Google 將躍居今年全球最大的再生能源合約買家。

根據川普總統「大又美法案」，7月4日之後開工的再生能源項目，不再有符合前總統拜登時代的稅收抵免政策資格。這項抵稅優惠相當於業者開發成本的約30%，曾大幅帶動美國再生能源成長。顧問業者Wood Mackenzie的數據顯示，2022-2025年間，美國太陽能裝置容量幾乎翻了一倍，從141 GW（百萬瓩）躍升至279 GW，但接下來成長將大幅放緩，綠能購電協議的成本勢將大幅上漲。

同時，供應鏈問題、勞動成本、利率及併網等待時間過長等因素，也推高綠能協議成本。美國土木工程師協會（ASCE）的數據顯示，2020年初以來，變壓器的成本大漲60%-80%，去年太陽能勞動成本增加15%。

購電協議的核心價值，在於透過合約鎖定長期買家，為開發商提供必要營收確定性，從而能順利向銀行取得融資並啟動新項目建設。購買綠電也有助買家避險。

川普政府主導抵制再生能源，及美國電力需求飆升，使得企業對環境問題的關注度不如往年，例如傳出微軟考慮放棄其2030年的綠能目標，Google也警告，即使去年已達成創紀錄的潔淨能源交易，欲實現其宏偉的氣候目標也愈來愈有挑戰性。