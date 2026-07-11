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Meta自研AI晶片交台積電代工 新晶片擬9月開始生產

編譯葉亭均／綜合報導
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Meta執行長查克柏格接受彭博專訪時，否認該公司算力過剩，而是評估將部分AI基礎設施出租給外部客戶，是否能創造更多價值。另據路透報導，Meta的「Iris」自研人工智慧（AI）晶片擬9月開始生產，由台積電代工生產，作為明年將整體算力提升至14 GW計畫的一環。

Meta 9日推出新版AI模型Muse Spark 1.1，這是一款代理式程式設計模型，試圖在關鍵市場領域與 OpenAI和Anthropic展開競爭，而且首度針對開發人員推出付費版本。

對此查克柏格說，該模型將會是市場上價格最具競爭力的選項。

他表示，新模型的進展在於代理能力，Muse Spark 1.1擁有「業界最先進，或非常接近最先進水準」的代理式推論能力與工具使用能力，而且在程式設計方面也大有提升，Meta內部員工已經利用它來開發各種應用程式的產品與功能。

Muse Spark 1.1是Meta首次針對企業使用進行收費的AI模型，意味著Meta終於有機會直接將AI產品商業化，開闢一項新的營收來源。最初版本的Muse Spark是在4月發表，當時僅開放給少數合作夥伴。

查克柏格說，由於這不是一個開源模型，「我認為這是我們第一次真正打造一套實實在在的API（應用程式介面），而且價格會非常具有攻擊性與吸引力。」

Meta還將推出全新的Meta Model API系統，用於向開發者收取費用。

其API定價約為OpenAI和Anthropic旗下頂尖模型廣告價格的25%左右。查克柏格表示，開發者可以免費使用Meta的模型，但免費額度有限；當使用量達到一定的token（ 詞元）門檻後，就必須付費。開發人員可透過這套系統使用Muse Spark 1.1。

查克柏格強調，這樣的定價策略是讓Meta的技術被更多人使用，「其他一些AI實驗室的定價非常高，而且利潤率非常驚人」，「我們認為，市場確實存在一個機會，就是以更負擔得起的成本，提供先進等級或非常高水準的AI能力。」

關於本月稍早傳出，Meta計畫成立全新的Meta Compute部門，將資料中心的運算能力對外提供服務，查克柏格對此否認Meta算力過剩，而是在整體AI算力供不應求的環境下，他在思考將部分AI基礎設施租給外部客戶是否能創造更多價值。他說，Meta發展雲端業務的機會「始終存在，只要我們想做，隨時都可以」。

路透看到的備忘錄顯示，Meta計畫今年部署7GW運算基礎設施，明年將運算能力倍增，總容量提升至14GW。

精華 FAQ

  • 路透指出，Meta的「Iris」自研AI晶片預計從9月開始生產，並交由台積電代工。這也是Meta擴大整體AI算力、支撐未來部署計畫的重要一環。

  • 查克柏格否認Meta算力過剩，認為在整體AI算力仍供不應求的情況下，更值得思考的是，能否把部分AI基礎設施租給外部客戶，進一步創造更多價值。

  • Muse Spark 1.1是Meta首個針對企業收費的AI模型，並搭配Meta Model API向開發者計費；其定價約為OpenAI和Anthropic頂尖模型的25%，且提供有限免費額度。

Meta 台積電 查克柏格

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