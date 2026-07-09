蘋果摺疊新機不會延遲？供應鏈人士：9月如期上市
蘋果首款折疊手機iPhone Ultra上市進度受關注。外電近日稱，iPhone Ultra可能因零組件供應吃緊延至年底甚至明年首季開賣。不過，中媒引述多名中國供應鏈企業人士指出，蘋果折疊機產品方案確定，相關企業已進入生產旺季，目前正常量產，預計9月可如期交付。
財聯社報導，近期市場傳聞稱，iPhone Ultra或因產品組裝複雜、良率較低等原因延期發售。多名中國果鏈企業人士指，蘋果折疊機產品方案早已確定，目前相關企業進入生產旺季，9月交付應該「沒問題」，對於產品延期發售傳聞則表示「沒聽說」。
蘋果首款折疊iPhone過去曾多次傳出延期消息，2025年第1季因鉸鏈等零組件規格未定，傳發布時間可能延至2027年；但彭博今年4月報導仍指該機將按計畫於9月亮相。此後，6月底供應鏈消息則稱預計7月底啟動量產。
上海證券報近日提到，多方消息顯示，iPhone Ultra量產進度加快，代工龍頭富士康已啟動招工，為新機生產儲備人力。快科技則指出，知名「果鏈」藍思科技日前也傳出大規模招工，包括操作工、質檢員等職位，月薪約人民幣5500元至7500元。
有日媒近日引述知情人士稱，蘋果已要求供應商為今年生產約1000萬支折疊iPhone做好準備。華爾街見聞引述天風國際證券分析師郭明錤稱，據其最新產業調查，今年下半年可折疊iPhone組裝出貨量約700萬至800萬支，其中第3季約50萬至100萬支，占總數約10%。
依據供應鏈人士說法，iPhone Ultra的產品方案已確定，相關企業也進入生產旺季，目前量產進度正常，預計9月可如期交付，並未聽聞延期消息。 市場傳聞主要擔心產品組裝流程較複雜、良率偏低，以及零組件供應吃緊，可能讓上市時間延至年底甚至明年首季，因此引發外界對延遲的猜測。 多方消息顯示，富士康已啟動招工，藍思科技也大規模徵才，顯示蘋果正為折疊iPhone生產做準備；另有消息稱今年下半年組裝出貨量可達700萬至800萬支。
精華 FAQ
依據供應鏈人士說法，iPhone Ultra的產品方案已確定，相關企業也進入生產旺季，目前量產進度正常，預計9月可如期交付，並未聽聞延期消息。
市場傳聞主要擔心產品組裝流程較複雜、良率偏低，以及零組件供應吃緊，可能讓上市時間延至年底甚至明年首季，因此引發外界對延遲的猜測。
多方消息顯示，富士康已啟動招工，藍思科技也大規模徵才，顯示蘋果正為折疊iPhone生產做準備；另有消息稱今年下半年組裝出貨量可達700萬至800萬支。
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