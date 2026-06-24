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比特幣跌破6萬美元大關 2024年10月以來最低 熊市邁入第8個月

編譯季晶晶／綜合外電
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比特幣跌破6萬美元心理關卡，創2024年10月10日以來新低，市場持續受到總體經...
比特幣跌破6萬美元心理關卡，創2024年10月10日以來新低，市場持續受到總體經濟逆風與資金輪動影響。(路透)

比特幣跌勢持續擴大，周三（25日）一度跌破6萬美元心理大關，最低觸及59,023.98美元，創2024年10月10日以來新低，也是今年第三度失守6萬美元。

除了科技股漲勢降溫、資金轉向AI概念股與熱門IPO外，市場對聯準會（Fed）可能升息的預期升溫，也進一步打擊比特幣等「貨幣貶值交易」（debasement trade）資產。

比特幣熊市已持續約八個月，目前仍面臨總體經濟與產業因素的雙重夾擊。

在總體經濟層面，伊朗戰爭帶來的通膨壓力，使聯準會持續聚焦打擊通膨，為比特幣帶來不利環境；另一方面，資金持續流向AI概念股、半導體股、熱門IPO及預測市場，也削弱加密資產的吸引力。此外，投資人對比特幣獨特價值主張（value proposition）的信心減弱，進一步壓抑市場情緒。

分析人士指出，比特幣、黃金與白銀近年同步受惠於市場對財政擴張、通膨升溫及貨幣貶值的擔憂，但隨著市場愈來愈預期Fed可能採取更強硬的抗通膨立場，帶動美元走強，這類資產近期均承受賣壓。

政策面同樣存在變數。被視為加密貨幣產業潛在重大利多的《CLARITY法案》，必須在國會暑休前約五周內通過關鍵立法程序，否則恐延後至秋季審議，為市場增添不確定性。

不過，儘管市場情緒偏弱，本輪熊市跌勢仍明顯小於過去幾輪加密寒冬。比特幣財庫公司OranjeBTC策略與研究主管Sam Callahan指出，隨著機構投資人參與度提高，比特幣市場規模更大、流動性更佳，不再像過去主要由散戶主導，因此無論上漲或下跌，波動幅度都較以往收斂。

資金流向也反映市場仍偏保守。比特幣ETF本周迄今已淨流出1.82億美元，若趨勢持續，將連續第七周出現資金淨流出；整體資產規模也已由去年底約1,130億美元縮水至775億美元。

精華 FAQ

  • 比特幣周三最低觸及59,023.98美元，首次明確跌破六萬美元心理關卡，也創下2024年10月10日以來新低，顯示市場賣壓仍在擴大。

  • 市場擔心Fed可能更強硬抗通膨，帶動美元走強；同時資金流向AI概念股、半導體、熱門IPO與預測市場，使比特幣等資產吸引力下降。

  • 比特幣ETF本周迄今淨流出1.82億美元，資產規模也明顯縮水；另一方面，CLARITY法案若未在暑休前完成關鍵程序，可能延後審議，增添不確定性。

聯準會 比特幣

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