OpenAI新模型傳本周亮相 推理能力大增、可開發簡易沙盒遊戲
OpenAI傳出將在本周發表最新版本AI模型GPT 5.6 Pro，推理能力可望直線上升，甚至具備開發簡易沙盒遊戲的能力，將催化AI算力需求更上一層樓。
OpenAI有望在本周推出最新版本AI模型GPT 5.6 Pro，與現行版本最大升級在於AI推理能力大幅上升，且在3D空間的理解能力又更強，不論是空間、光線、物理層級等應用生成都大幅升級。
值得注意的是，OpenAI本次大型版本更新速度大幅提前，觀察先前GPT-4到GPT-5相差約一年多，不過GPT 5.5至5.6已經壓縮到約一個多月，顯示OpenAI在版本更新速度更加積極，業界推測，除了微軟、亞馬遜等AI算力供應商的AI伺服器數量增加之外，另一大原因為算力更強的輝達GB300已經上線運作，讓AI模型更迭速度得以加快。
事實上，OpenAI先前就預期，AI發展到2028年3月左右，可望具備與人類研究員共同工作的能力，並達到實質性的科學研發成果，顯示AI發展腳步相當迅速。目前AI應用都僅限於問答及搜尋結果，且進入到通用人工智慧（AGI）世代後，AI將會具備主動替使用者排定工作、解決問題等應用，更重要的是能自主學習，將催生更多AI算力需求。
OpenAI當前擁有全球每月10億個活躍用戶，在AI算力來源主要為微軟、亞馬遜AWS等雲端服務大廠（CSP）。
法人看好，OpenAI積極推動AI模型新版本效應下，讓AI伺服器建置需求更強勁，可望帶動鴻海、廣達、緯創、緯穎等ODM大廠搶下新一波AI基礎建設商機。
微軟預計2026年將斥資1900億美元資本支出，其中三分之二投入AI伺服器相關建設。法人指出，廣達、緯創、緯穎及英業達等分別拿下從L6至L10的微軟AI伺服器大單，微軟、OpenAI聯手推動AI發展下，後續有望釋出更多AI商機。
不僅如此，亞馬遜預計今年投入2000億美元的資本支出，並大量投入AI基礎建設當中，其中，英業達、廣達等分別拿下大筆亞馬遜AI伺服器的L6及L10訂單。
市場傳出OpenAI將發表GPT 5.6 Pro，重點在推理能力大增，且對3D空間、光線與物理生成的理解更強，整體模型能力明顯優於現行版本。 因為模型能力提升後，應用場景會從問答搜尋擴大到更複雜的生成與開發工作，推動訓練與推論算力需求同步增加，帶動資料中心與AI伺服器擴建。 法人認為鴻海、廣達、緯創、緯穎與英業達等ODM廠可望受惠，因微軟、亞馬遜持續加碼AI基礎建設，相關L6到L10伺服器訂單有望增加。
精華 FAQ
市場傳出OpenAI將發表GPT 5.6 Pro，重點在推理能力大增，且對3D空間、光線與物理生成的理解更強，整體模型能力明顯優於現行版本。
因為模型能力提升後，應用場景會從問答搜尋擴大到更複雜的生成與開發工作，推動訓練與推論算力需求同步增加，帶動資料中心與AI伺服器擴建。
法人認為鴻海、廣達、緯創、緯穎與英業達等ODM廠可望受惠，因微軟、亞馬遜持續加碼AI基礎建設，相關L6到L10伺服器訂單有望增加。
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