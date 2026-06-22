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美股那斯達克跌逾1% Alphabet領大型科技股下挫 但費半續創新高

編譯葉亭均／綜合外電
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紐約證交所NYSE American的期貨選擇權交易員。（路透）
紐約證交所NYSE American的期貨選擇權交易員。（路透）

美股四大指數周一（22日）漲跌互見，史坦普500指數和那斯達克指數收跌，受到包括SpaceX、Alphabet、亞馬遜在內的科技巨頭企業下跌拖累，大型科技股走弱以及美國公債殖利率上升，掩蓋了周末美伊和談進展帶來的利多影響。不過，費城半導體指數繼續創新高，美光在財報前強勁上漲。

道瓊工業指數22日收盤上漲148.01點，漲幅0.29%，收51,712.71點；史坦普500指數下跌27.79點，跌幅0.37%，收7,472.79點；那斯達克指數下跌351.33點，跌幅1.32%，收26,166.60點。

費城半導體指數大漲292.94點，漲幅2.04%，14,634.72點，再創新高。

道瓊指數則在醫療保健和工業類股的帶動下收高。史坦普500指數的11大主要類股中有七個收高，其中房地產和能源股領漲。通訊服務類股表現墊底，下跌3.8%。

SpaceX股價暴跌16.4%，為上市以來最大單日跌幅，並拖累那斯達克指數，但交易價格仍高於其每股135美元的IPO發行價。這家由馬斯克領導的公司周一首次發行債券，並表示截至6月19日，其現金及現金等價物約為1,008億美元。

對AI的樂觀情緒支撐了華爾街近期的大漲，但分析師指出，愈來愈多投資人開始質疑超大規模科技公司對基礎設施擴張的高額支出。

Google母公司Alphabet下跌5%，而Meta、亞馬遜和微軟的跌幅則在2.3%至4.7%之間。

美銀高級投資總監Bill Northey表示：「這是一個受市場情緒驅動很強的類股，這類股的個股在日常交易中往往呈現同步走勢。但從更宏觀的角度來看……最具基本面支撐的一些領域是在AI資料中心建設方面。這既包括超大規模雲端服務業者，也包括許多用於這一持續建設的相關零組件業者。」

這輪漲勢的下一個考驗將是美光周三預定將公布的上季財報。這家記憶體製造商的股價今年已上漲近300%。美光22日收盤勁揚6.8%。

隨著華盛頓和德黑蘭就60天內達成最終協議的路線圖達成一致，油價走跌。

調解人員表示，儘管圍繞黎巴嫩和荷莫茲海峽的緊張局勢依然存在，但美國和伊朗官員在周一凌晨結束的瑞士首輪會談中取得了「重大進展」。

Bill Northey表示：「能源價格正在回落，這無疑對消費者和企業都是利多。另一方面，在聯準會新任主席華許領導下，聯準會展現出非常強硬的立場，這使市場相信，短期內聯準會將更加優先關注恢復物價穩定。」

他表示，這種對聯準會的看法推高了美國公債殖利率，對股票的價格帶來下行壓力。

本周的焦點將集中在周四公布的個人消費支出（PCE）數據上，這是聯準會重視的核心通膨指標。由於華許在上周的會議上強調遏制通膨的必要性，若該數據強於預期，可能會強化市場對聯準會採取鷹派立場的預期。

根據倫敦證券交易所集團（LSEG）的數據，市場目前預計聯準會將在9月升息1碼。

其他個股方面，瑞士藥廠艾伯維（AbbVie）宣布將以109億美元現金收購生物科技公司Apogee Therapeutics ，後者股價因此大漲46.7%。艾伯維股價上漲6.2%。

精華 FAQ

  • 史坦普500與那斯達克收跌，道瓊在醫療保健與工業股帶動下收高，費城半導體指數則大漲並再創新高，顯示科技與半導體表現分歧。

  • Alphabet、Meta、亞馬遜與微軟普遍下跌，反映投資人開始質疑超大規模科技公司在AI基礎建設上的高額支出，也受到殖利率上升壓力影響。

  • 市場將關注周四公布的PCE通膨數據，這是聯準會重視指標；若數據強於預期，可能強化外界對聯準會維持鷹派、9月升息1碼的預期。

那斯達克 美股 史坦普500

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