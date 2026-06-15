我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美伊真正難關才開始 國會磨刀霍霍 更大攔路虎靜悄悄

縱火燒車、槍擊… 尼克封王紐約狂歡 63人被捕

馬斯克：SpaceX 2030年營收可達1兆美元 成為千兆富豪「並非不可能」

編譯陳律安／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
馬斯克表示，2030年SpaceX的營收上看1兆美元。（路透）
馬斯克表示，2030年SpaceX的營收上看1兆美元。（路透）

全球首位「兆元富豪」馬斯克15日表示，SpaceX公司在2030年前，可望創造1兆美元的營收，在該公司掛牌僅短短兩天之際，發出這番豪語。

馬斯克在自家社群平台X回覆媒體人與金融評論員艾利希曼時，發表上述言論，他更加碼表示，「如果到2031年時，營收沒有超過1兆美元的話，我會感到十分驚訝」。

艾利希曼在這篇被馬斯克回覆的貼文，引述SpaceX承銷商之一摩根士丹利（大摩）的預估指出，SpaceX 2030年的營收有望攀抵3,330億美元，因此，馬斯克的預期遠比大摩樂觀。

馬斯克的雄心壯志，遠不僅於此；一篇數據世界（World of Statistic）的貼文提到，馬斯克的身家，還必須飆增998.9兆美元，才能成為人類史上首位的「千兆元」富翁，而馬斯克回答：「這並非不可能。」

SpaceX 12日掛牌，市值突破2兆美元，成為全美第六大公司，不過該公司的收入，仍遠低於市值相當的科技公司，如博通與亞馬遜。

在2025年，SpaceX的營收從前一年的140.2億美元，跳增至186.7億美元，但也由盈轉虧，淨損49.4億美元。

精華 FAQ

  • 馬斯克在X上回應時表示，SpaceX可能在2030年左右達到約1兆美元營收，甚至認為若到2031年仍未超過這個數字，將會令他感到驚訝。

  • 大摩對SpaceX 2030年營收的預估約為3330億美元，遠低於馬斯克所稱的一兆美元；換言之，馬斯克的看法比承銷商估算更為樂觀許多。

  • SpaceX在2025年營收由140.2億美元增至186.7億美元，但淨損也擴大到49.4億美元；公司12日掛牌後市值突破2兆美元，成為全美第六大公司。

馬斯克 SpaceX

上一則

福斯集團220億元併購Roku串流平台

下一則

馬斯克這麼有錢 政府「合法的飯」幫大忙

延伸閱讀

馬斯克身家破兆 那誰是全球首位億萬富豪？誰又是第一個百萬富翁？

馬斯克身家破兆 那誰是全球首位億萬富豪？誰又是第一個百萬富翁？
SpaceX上市 馬斯克成人類史上首位兆元富豪 可買250萬套房

SpaceX上市 馬斯克成人類史上首位兆元富豪 可買250萬套房
SpaceX估值1.77兆元太誇張？馬斯克畫大餅紀錄再被翻出

SpaceX估值1.77兆元太誇張？馬斯克畫大餅紀錄再被翻出
萬眾矚目SpaceX下週上市 每股135美元沒得商量

萬眾矚目SpaceX下週上市 每股135美元沒得商量

熱門新聞

中東戰爭讓全球越來越多的國家主動對美元避險，更多國家選擇使用人民幣，讓人民幣在國際支付體系中的地位正快速提升。港媒援引分析稱，人民幣將超越歐元、成為全球第二大國際支付貨幣。美聯社

去美元化加速…人民幣很快會超越歐元 成為全球第2大貨幣

2026-06-11 16:14
台北光華商場內，商家提供各種DIY電腦規格組合。 （聯合報系資料照）

打入AI重要力量 韓媒曝台灣人買電腦1習慣 助硬體製造扎根進化

2026-06-07 07:10
美銀建議美股投資人獲利了結。(路透)

美銀示警美股熊市訊號亮紅燈 建議投資人獲利了結

2026-06-08 21:36
亞銀表示，亞洲正面臨能源危機最壞情境，已有15國申請緊急融資，更多國家可能跟進。（美聯社）

亞銀示警：能源危機最壞情況成真 亞洲15國求援 更多國家排隊中

2026-06-12 02:00
諾貝爾經濟學獎得主克魯曼。路透

SpaceX玩空殼遊戲？克魯曼：馬斯克「龐氏騙局」終將崩盤

2026-06-12 18:33
美國5月CPI數據出爐。(歐新社)

3年來首見 美CPI年增率破4% 美股期指跌

2026-06-10 08:48

超人氣

更多 >
吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植

吃完酪梨果核先別丟 輕鬆種出室內綠植
馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？

馬斯克頂著破兆美元身價 卻住11坪大的組合屋？
給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說

給新科百萬富翁的建議…比爾蓋茲前妻這麼說
能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？

能領現金還不用每月還款 以房養老 為何華人排斥？
黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我

黃大煒親姊繼承財產 女友Vicky哭喊非法：他不可能對付我