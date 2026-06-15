馬斯克：SpaceX 2030年營收可達1兆美元 成為千兆富豪「並非不可能」
全球首位「兆元富豪」馬斯克15日表示，SpaceX公司在2030年前，可望創造1兆美元的營收，在該公司掛牌僅短短兩天之際，發出這番豪語。
I think SpaceX might be able to reach approximately $1T revenue in 2030— Elon Musk (@elonmusk) June 14, 2026
馬斯克在自家社群平台X回覆媒體人與金融評論員艾利希曼時，發表上述言論，他更加碼表示，「如果到2031年時，營收沒有超過1兆美元的話，我會感到十分驚訝」。
艾利希曼在這篇被馬斯克回覆的貼文，引述SpaceX承銷商之一摩根士丹利（大摩）的預估指出，SpaceX 2030年的營收有望攀抵3,330億美元，因此，馬斯克的預期遠比大摩樂觀。
馬斯克的雄心壯志，遠不僅於此；一篇數據世界（World of Statistic）的貼文提到，馬斯克的身家，還必須飆增998.9兆美元，才能成為人類史上首位的「千兆元」富翁，而馬斯克回答：「這並非不可能。」
SpaceX 12日掛牌，市值突破2兆美元，成為全美第六大公司，不過該公司的收入，仍遠低於市值相當的科技公司，如博通與亞馬遜。
在2025年，SpaceX的營收從前一年的140.2億美元，跳增至186.7億美元，但也由盈轉虧，淨損49.4億美元。
馬斯克在X上回應時表示，SpaceX可能在2030年左右達到約1兆美元營收，甚至認為若到2031年仍未超過這個數字，將會令他感到驚訝。 大摩對SpaceX 2030年營收的預估約為3330億美元，遠低於馬斯克所稱的一兆美元；換言之，馬斯克的看法比承銷商估算更為樂觀許多。 SpaceX在2025年營收由140.2億美元增至186.7億美元，但淨損也擴大到49.4億美元；公司12日掛牌後市值突破2兆美元，成為全美第六大公司。
精華 FAQ
馬斯克在X上回應時表示，SpaceX可能在2030年左右達到約1兆美元營收，甚至認為若到2031年仍未超過這個數字，將會令他感到驚訝。
大摩對SpaceX 2030年營收的預估約為3330億美元，遠低於馬斯克所稱的一兆美元；換言之，馬斯克的看法比承銷商估算更為樂觀許多。
SpaceX在2025年營收由140.2億美元增至186.7億美元，但淨損也擴大到49.4億美元；公司12日掛牌後市值突破2兆美元，成為全美第六大公司。
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