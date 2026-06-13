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查克柏格：推動AI轉型途中犯錯「未來更多錯誤」 估年底前不再大裁員

中央社／舊金山12日綜合外電報導
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社群媒體巨頭臉書（Facebook）母公司Meta執行長查克柏格。（路透）
社群媒體巨頭臉書（Facebook）母公司Meta執行長查克柏格。（路透）

路透報導，社群媒體巨頭臉書（Facebook）母公司Meta執行長查克柏格告訴員工，Meta對員工推動人工智慧（AI）轉型過程中犯下一些錯誤，預估年底前不會再度大幅裁員。

查克柏格（Mark Zuckerberg）正斥資數千億美元發展AI技術，試圖重塑公司內部營運方式，這同時反映今年來美國主要公司的趨勢，尤其是科技業。

根據路透取得的內部備忘錄，查克柏格提到AI技術突飛猛進和這股熱潮帶來的挑戰。

他說：「基於這些變化的複雜程度，我們確實犯下一些錯誤，未來幾乎可以肯定還會犯更多錯」，並補充說未來涉及組織調整時，他也會「聚焦於儘可能維持（團隊）穩定」。

查克柏格指出：「我不想開空頭支票，因為世界的變化超出我們所能掌控」，他重申Meta預估年底前不會再次大幅裁員。

Meta上月大舉整頓組織，推動全球裁員、約占員工總數10%，同時調動7000名員工至AI工作流程相關的新計畫。查克柏格表示，Meta將設法為調至AI模型訓練相關工作的員工尋找新職位。

查克柏格強調：「為員工創設重要的新職位，也讓我們得以縮減各團隊規模，萬一在某些地方判斷錯誤，還能將部分人員調回原崗位。」

Meta婉拒回應路透所提與該備忘錄相關的置評請求。

精華 FAQ

  • 他坦言，Meta在推動AI轉型時因變化複雜而犯下一些錯誤，且未來幾乎可以確定還會出現更多錯誤，但公司仍會持續調整前進。

  • Meta上月進行大規模整頓，約裁減全球員工總數的一成，並把約7000名員工調往與AI工作流程及模型訓練相關的新計畫。

  • 他表示年底前預估不會再次大幅裁員，也會在未來涉及組織調整時，盡量讓團隊保持穩定，並替轉入AI工作的員工尋找新職位。

查克柏格 Meta

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