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本屆世界盃可望成為史上最大運彩盛事 但美國運彩業前景卻充滿不安

本屆世界盃可望成為史上最大運彩盛事 但美國運彩業前景卻充滿不安

編譯易起宇／綜合外電
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今年的美加墨世界盃足球賽可望成為史上最大運彩盛事，總投注金額估計上看500億美元...
今年的美加墨世界盃足球賽可望成為史上最大運彩盛事，總投注金額估計上看500億美元。 （歐新社）

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：2026世界盃押注規模可望創新高，美國首次下注者占大宗。
  • 重點二：美國運彩市場成長放緩，州合法化與預測市場加劇競爭。
  • 重點三：高稅負與社會疑慮升溫，讓運彩業前景充滿不安。

2026年世界盃足球賽可望成為史上規模最大的運動博弈盛事，全球押注總額估計高達500億美元。約九成計劃在本屆比賽押注的美國人，是第一次在世界盃下注。

儘管博弈榮景有利美國運彩公司，這個產業卻面臨不確定的未來。隨著美國各州運動博弈陸續合法，運彩業輕鬆成長的時代即將結束。據美國博弈協會（AGA），扣除新市場密蘇里州，美國今年第1季運彩投注金額年減3.1%，3月投注額更寫2020年6月來最大跌幅。

美國運彩業也須設法應付預測市場的競爭。預測市場的運彩押注能對美國各地下注，不必顧慮各州法律。據尼爾森數據，為吸引押注者繼續投入，運彩公司每年在電視廣告花費近7億美元。

但通膨和聯邦博弈所得稅提高，正在壓縮賭客荷包，愈來愈多的公衛和運動誠信問題，也讓大眾對運彩展現出疲乏跡象。研究顯示，賭博上癮的自殺風險，高於其他成癮行為，而運彩合法化也虐待兒童的比率增加有關。

這種情緒轉變讓立法官員對運彩再起質疑，愈來愈多官員對該產業採取行動。今年3月喬治亞州議會否決了運彩合法化議案。科羅拉多州參議會近期通過法案，禁止運彩網站使用信用卡儲值、也不准廣告宣傳。2023年來，美國有八個州提高運彩稅率，並有五個州限制運彩公司用廣告支出減稅。

這讓運彩公司備感衝擊，伊利諾州近期開徵新稅，稅率最高可達運彩收入的40%，芝加哥市同時還徵收10.25%稅率。美國兩大運彩公司之一的DraftKings，上月關閉了在伊利諾州瑞格利球場的實體投注站。

美國男孩與男性研究所（AIBM）運彩政策負責人柯恩表示，多數美國民眾未要求這麼大規模的運動博弈，合法化風潮是最高法院2018年判例帶動，加上以及疫情高峰期各州迫切需要新稅收所致。

他表示，「這是美國人典型的逞能做法，先立刻把最激進的產品合法化，才來想辦法解決外部的負面影響」。

精華 FAQ

  • 因全球押注總額估計可達500億美元，且約九成計劃在本屆賽事下注的美國人都是第一次參與，顯示規模與新增客源都極為驚人。

  • 一方面各州持續合法化使市場成長放緩，另一方面預測市場跨州下注更具彈性，再加上通膨、稅負上升與廣告成本高漲，壓縮了業者獲利空間。

  • 不少州開始提高稅率、限制廣告抵稅，甚至收緊信用卡儲值規範；喬治亞州否決合法化，科羅拉多州也推動限制措施，反映監管明顯趨嚴。

世界盃 密蘇里州

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