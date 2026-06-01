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Nvidia殺進PC處理器市場 聯發科助攻 挑戰英特爾、超微

編譯季晶晶／綜合外電
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黃仁勳6月1日在台北國際電腦展發表新款N1X處理器。（中央社）
黃仁勳6月1日在台北國際電腦展發表新款N1X處理器。（中央社）

在資料中心AI晶片市場占據主導地位的輝達（Nvidia）如今將觸角伸向個人電腦核心處理器市場，挑戰長期由英特爾（Intel）、超微（AMD）、高通（Qualcomm）與蘋果（Apple）主導的領域。

輝達執行長黃仁勳周一在台北國際電腦展的主題演講中，發布與微軟（Microsoft）共同開發的新款N1X處理器。這款處理器將整合到全新的RTX Spark超級晶片中，預計今年秋季首次搭載於微軟、戴爾、惠普、華碩、聯想與微星的新款Windows個人電腦。

這是輝達首度大規模進軍Windows PC CPU市場，從GPU進一步跨足CPU領域。

黃仁勳表示：「微軟與輝達將重新發明PC。這是40年來首次徹底重新設計、重新打造的PC產品線。」

輝達發言人表示，首波規劃推出超過30款筆電與10款桌機產品。

黃仁勳強調：「這波電腦重塑，堪比當年手機進化為智慧手機。」他指出，新一代PC將全面運行代理型AI。

這款新處理器結合兩大旗艦晶片架構，並配備128GB統一記憶體。它將輝達Blackwell繪圖處理器，與聯發科客製設計、採用安謀架構的N1X中央處理器整合在一起。

RTX Spark可能對PC產業帶來重大衝擊。隨著AI浪潮推動產業變革，Arm架構處理器正逐步侵蝕英特爾與超微主導的x86市場。黃仁勳更預估，未來CPU市場規模將擴大至2,000億美元。

新款PC處理器將採用台積電（TSMC）3奈米製程生產。目前這項3奈米製程主要由台灣量產。

近年來愈來愈多企業轉向Arm的高能效架構。蘋果已全面採用自家Arm架構處理器，並於3月推出搭載M5晶片的新款MacBook。Arm同月也發表首款自研CPU，而據報導，超微也正開發Arm架構PC晶片。

首批搭載輝達新晶片的筆電最薄僅14毫米，定位高階市場，也將推出部分小型桌機產品。RTX Spark初期鎖定內容創作者、AI開發者與遊戲玩家，未來再逐步擴展至不同價位帶。

輝達表示，將於秋季上市前公布更多效能數據。發言人透露，RTX Spark目前整體運算效能約相當於RTX 5070筆電版繪圖處理器。

超微 英特爾 Nvidia

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