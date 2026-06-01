高通CEO艾蒙宣告今年為「代理之年」 Dragonfly伺服器機櫃亮相

高通的AI伺服器機櫃「Dragonfly」在台北國際電腦展亮相。（取材自直播畫面）

高通 （Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）1日在台北國際電腦展發表主題演講，宣示今年將是人工智慧（AI）「代理之年」，並擘劃AI時代的6G發展，並且讓伺服器機櫃「Dragonfly」亮相。

艾蒙表示，科技的演化為各家公司的結合，感謝台灣的供應鏈與開發者夥伴，在列出供應商的背板上，以台積電 為核心。

他說，兩年前，人們討論AI會如何改變人類電腦的介面，現在則是熱議AI代理，AI如何自行幫人類採取行動，今年將是「代理之年」，讓高通感到興奮的是，AI運算將無所不在，高通的優勢在於能夠打造系統，延伸至眾多終端裝置。

他說，手機是數位生活的核心，現在重點已不再是手機的延伸，而是AI代理，但AI代理不隸屬於任何生態系，整體行動科技將出現重大變革。

他說，現在全球有60億支手機、20億台個人穿戴裝置、20億台電腦及5億輛聯網汽車，這些終端裝置都將成為AI代理與使用者互動的端口。

這些變革涉及個人化與持續處理工作負載、不斷處理感測器資訊，以及在系統層級進行協調：由中央處理器（CPU）、繪圖處理器（GPU）、神經處理器（NPU）（驅動本地模型），並由感測器賦予數據情境，AI代理將跟著用戶一起行動，不再只是工作負載。

他表示，AI代理的採用速度正在加快，若應用在手機，可望變得跟眼耳一般自然，產業的AI代理需求也很龐大，不只是機器人，還包括視覺智慧，能掌握員工遵守規定的情況、分析消費者行為、管理交通流動等。

他表示，AI時代的6G包含聯網、運算及感測等三個領域，「聯網」涉及終端裝置的上網需求，促成持續交換情境；「運算」為持續把情報從裝置傳到雲端，基地台可能要即時運算；「感測」則是感知實體世界，打造龐大的數位孿生。

艾蒙也表示，AI代理將大幅推升對詞元（Token）需求，第一階段的提示詞對話約需要1萬個詞元，第二階段的推理需要10萬個詞元，但代理AI需要100萬個詞元，「詞元是AI的通貨」，2030年的詞元需求將是今年的40倍。

他也讓高通的「Dragonfly」伺服器機櫃先亮相，並表示將在6月24日的投資人大會分享細節。

高通（Qualcomm）執行長艾蒙（Cristiano Amon）。（路透）