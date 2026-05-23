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Uber傳評估全面收購Delivery Hero 擴大外送版圖

編譯劉忠勇／綜合外電
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Uber在歐洲市場落後美國同業DoorDash。（路透）
Uber在歐洲市場落後美國同業DoorDash。（路透）

彭博引述知情人士報導，Uber 正評估是否全面收購同業Delivery Hero，此舉有助於Uber在美國以外市場和外送平台DoorDash抗衡。

Uber本周披露，已增持在法蘭克福上市的Delivery Hero股份。知情人士透露，Uber正和顧問公司研究進一步增加持股，並接洽Delivery Hero其他股東，表達收購意向。

Uber周一表示，已透過股票及相關投資工具取得 Delivery Hero 19.5%的股權，另有5.6%的選擇權。知情人士透露，摩根史坦利協助Uber透過衍生性金融商品迅速建立持股。

Delivery Hero今年在法蘭克福上市股價已上漲近50%，市值約102億歐元（約118億美元）。Uber股價周五在紐約上市股價收跌2.4%。

Uber本周表示，「目前」無意將持股提高至30%或以上，但會定期檢視投資部位，若出現合適機會，不排除加碼。其中一位知情人士說，Uber在跨越特定持股門檻前，可能須事先取得反壟斷主管機關的批准。知情人士表示，相關討論仍在進行中，不保證最終達成交易。

彭博彙整數據顯示，Delivery Hero其他大股東包括持股約16.8%的Prosu，以及持股約14.4%的Aspex Management。根據周五的申報文件，摩根史坦利持有Delivery Hero 30%的權益，大部分透過股權互換持有。

Uber一直透過海外收購強化國際市場地位，DoorDash也採取類似策略。Delivery Hero 版圖橫跨全球60多個國家，若納歸旗下將有助於Uber進一步掌握競爭態勢，從落後DoorDash旗下歐洲事業Wolt的市場扳回一城。

摩根史坦利

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