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美元持續小幅走強 周線有望上漲0.5%

編譯黃淑玲／綜合外電
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美元指數（DXY）本周持續小幅走高。（路透）
美元指數（DXY）本周持續小幅走高。（路透）

美元23日持續小幅走強，有望實現周線上漲。美伊和平談判達成協議的可能性降低，荷莫茲海峽短期內恢復通行的前景黯淡。日圓兌美元匯率連跌四個交易日，越來越接近市場普遍認為將觸發官方干預的160關卡。

衡量美元兌六種主要貨幣匯率的美元指數（DXY），周四繼續上漲0.18%至98.770。本周周線有望上漲0.5%。

日圓兌美元匯率，周四再貶0.14%，報159.71日圓兌1美元。日本財務大臣片山皋月特別發出警告，強調政府官員針對讓日圓維持弱勢的投機性走勢，保持高度警惕；她的談話為日圓提供了短暫支撐。

市場預期日本銀行（央行）下周將維持利率不變，而日銀先前則已暗示6月可能升息。

渣打銀行紐約分行外匯主管Steve Englander表示，市場現在很難判斷美國與伊朗的停火能維持多久，以及後續局勢將如何發展。因此，目前只能先在原地踏步。

在這種不確定性下，美元吸引了避險需求。隨著對衝突的擔憂加深，美元在伊朗戰爭持續的3月間走強；本月則是先前因為有望解決衝突的樂觀情緒增強，回吐了部分漲幅。

加拿大帝國商業銀行外匯主管Jeremy Stretch說：「當前看起來阻力最小的選擇，仍然是小幅加碼美元部位，也就是把先前回流到市場中的『和平溢價』逐步解除。」

歐元周四兌美元下跌0.19%，至1歐元兌1.1683美元。歐元區商業活動意外出現2024年底以來首次萎縮，主要是伊朗戰爭為消費者帶來壓力，導致服務業活動大幅下滑。

瑞穗國際策略師Jordan Rochester指出，對於下周召開利率會議的歐洲央行而言，油價仍高於其3月預測基準，預期決策者將發表鷹派言論，因為「在油價走高且和平談判尚無明確時間表的情況下，很難採取鴿派立場」。

路透訪調經濟學家的預期，略多於半數的受訪者認為，歐洲央行將於4月30日維持存款利率不變，但將在6月升息，以防止戰爭引發的能源衝擊導致歐元區經濟失衡。

近期經濟數據仍看到美國經濟韌性。上周初請失業金人數小幅上升，但仍代表美國就業市場保持穩定。這可能意味著，即使伊朗戰爭結束，美國聯準會降息的可能性也會降低。

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